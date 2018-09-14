Посуточная аренда квартир: как не ошибиться с выбором

Популярность посуточной аренды жилья остается неизменно высокой. Эта услуга позволяет арендаторам прожить в течение одних или нескольких суток без строгих ограничений, существующих в гостиницах.
Кроме того, она обходится гораздо дешевле, чем аренда номера в отеле. Однако для правильного выбора квартиры на сайте https://otpyska.ru/city/moskva/, сдаваемой в аренду посуточно, следует соблюдать ряд правил, перечисленных ниже.
- Не следует гнаться за чересчур низкой ценой, поскольку дешевые квартиры обычно имеют серьезные недостатки. Кроме того, при аренде такого жилья вполне вероятно, что коммунальные услуги придется оплачивать отдельно. Суммарная стоимость аренды и коммунальных платежей оказывается весьма ощутимой.
- Общее состояние жилья. В ходе личного общения с арендодателем или поиска жилья в базе данных следует обратить внимание на наличие кондиционера, отопительной системы, функционирующего лифта, доступа в интернет и др. Даже при аренде жилья бизнес-класса нет никаких гарантий, что оно полностью будет соответствовать описанию, указанному его владельцем.
- Местонахождение квартиры и развитость инфраструктуры. Стоимость аренды жилья, расположенного в центре города, обычно значительно выше стоимости аренды жилья, расположенного в спальном районе неподалеку от центра, куда можно быстро доехать на личном автомобиле или общественном транспорте.
- Число комнат. Для одного-двух человек нет смысла снимать многокомнатную квартиру. В настоящее время на рынке предлагается множество удобных квартир-студий по невысоким ценам.
- Лучше всего забронировать жилье заранее. Это позволяет снизить размер арендной платы. Предоплата гарантирует, что арендодатель не сдаст жилье другому постояльцу. Однако при этом необходимо получить от него чеки или счета-фактуры, подтверждающие внесение предоплаты.
- Арендодатель имеет право потребовать у арендатора внести залог, чтобы застраховать себя от рисков кражи или нанесения вреда своему имуществу. Чаще всего размер залога равен величине платы за аренду жилья в течение нескольких суток. Многие арендодатели верят постояльцам на слово, опасаясь упустить прибыль. Но если они настаивают на фиксации данного требования в договоре, это вполне допустимо.
- При наличии планов регулярно снимать квартиру в определенном районе желательно выбрать одного надежного арендодателя.
- Время расчета. Как правило, заезд назначается на 14:00, выезд – на 12:00. Однако это время можно изменить, хотя дополнительные часы нужно будет оплатить.