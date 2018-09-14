Посуточная аренда квартир: как не ошибиться с выбором

Популярность посуточной аренды жилья остается неизменно высокой. Эта услуга позволяет арендаторам прожить в течение одних или нескольких суток без строгих ограничений, существующих в гостиницах.

Кроме того, она обходится гораздо дешевле, чем аренда номера в отеле. Однако для правильного выбора квартиры на сайте https://otpyska.ru/city/moskva/, сдаваемой в аренду посуточно, следует соблюдать ряд правил, перечисленных ниже. Не следует гнаться за чересчур низкой ценой, поскольку дешевые квартиры обычно имеют серьезные недостатки. Кроме того, при аренде такого жилья вполне вероятно, что коммунальные услуги придется оплачивать отдельно. Суммарная стоимость аренды и коммунальных платежей оказывается весьма ощутимой.

Общее состояние жилья. В ходе личного общения с арендодателем или поиска жилья в базе данных следует обратить внимание на наличие кондиционера, отопительной системы, функционирующего лифта, доступа в интернет и др. Даже при аренде жилья бизнес-класса нет никаких гарантий, что оно полностью будет соответствовать описанию, указанному его владельцем.

Местонахождение квартиры и развитость инфраструктуры. Стоимость аренды жилья, расположенного в центре города, обычно значительно выше стоимости аренды жилья, расположенного в спальном районе неподалеку от центра, куда можно быстро доехать на личном автомобиле или общественном транспорте.

Число комнат. Для одного-двух человек нет смысла снимать многокомнатную квартиру. В настоящее время на рынке предлагается множество удобных квартир-студий по невысоким ценам.

Лучше всего забронировать жилье заранее. Это позволяет снизить размер арендной платы. Предоплата гарантирует, что арендодатель не сдаст жилье другому постояльцу. Однако при этом необходимо получить от него чеки или счета-фактуры, подтверждающие внесение предоплаты.

Арендодатель имеет право потребовать у арендатора внести залог, чтобы застраховать себя от рисков кражи или нанесения вреда своему имуществу. Чаще всего размер залога равен величине платы за аренду жилья в течение нескольких суток. Многие арендодатели верят постояльцам на слово, опасаясь упустить прибыль. Но если они настаивают на фиксации данного требования в договоре, это вполне допустимо.

При наличии планов регулярно снимать квартиру в определенном районе желательно выбрать одного надежного арендодателя.

Время расчета. Как правило, заезд назначается на 14:00, выезд – на 12:00. Однако это время можно изменить, хотя дополнительные часы нужно будет оплатить.