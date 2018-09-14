Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 14.09.2018

Учёные нашли ключ к лечению рака

«Expert Online» 2018

Японские ученые вплотную подобрались к открытию, которое поможет бороться с самыми агрессивными формами рака и даже полностью победить эту смертельную болезнь.

Благодаря проведённым опытам, они выяснили, что раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию. 

Блокирование этого механизма заставляет митохондрии скапливаться в центре клетки и начинать вырабатывать активные формы кислорода, которые приводят к гибели клеток опухоли, передаёт Medical Xрress.

При этом формирующийся на поверхности клеток протеин интегрин усиливает распространение раковых клеток, вытесняя митохондрии на периферию.

Исследователям пока не удалось установить механизмы, лежащие в основе этих процессов. Однако они выяснили, как взаимодействуют между собой активный кислород, митохондрии и интегрин. По мнению учёных, это очень важно для понимания того, как остановить развитие злокачественных опухолей.

Кроме того, им удалось отследить молекулярный путь Arf6-AMP1-PRKD2, обеспечивающий локализацию митохондрий на периферии клетки и одновременно отвечающий за рециркуляцию интегрина. Его разрушение приводит к тому, что митохондрии концентрируются в центре клетки и начинают активно выделять кислород, сражаясь с раком.

Учёные считают, что это уникальное открытие поможет разработать более эффективный способ борьбы с агрессивными формами онкологических заболеваний, и всё-таки победить это пока неизлечимый недуг.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток