Учёные нашли ключ к лечению рака

Японские ученые вплотную подобрались к открытию, которое поможет бороться с самыми агрессивными формами рака и даже полностью победить эту смертельную болезнь.

Благодаря проведённым опытам, они выяснили, что раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию.

Блокирование этого механизма заставляет митохондрии скапливаться в центре клетки и начинать вырабатывать активные формы кислорода, которые приводят к гибели клеток опухоли, передаёт Medical Xрress.

При этом формирующийся на поверхности клеток протеин интегрин усиливает распространение раковых клеток, вытесняя митохондрии на периферию.

Исследователям пока не удалось установить механизмы, лежащие в основе этих процессов. Однако они выяснили, как взаимодействуют между собой активный кислород, митохондрии и интегрин. По мнению учёных, это очень важно для понимания того, как остановить развитие злокачественных опухолей.

Кроме того, им удалось отследить молекулярный путь Arf6-AMP1-PRKD2, обеспечивающий локализацию митохондрий на периферии клетки и одновременно отвечающий за рециркуляцию интегрина. Его разрушение приводит к тому, что митохондрии концентрируются в центре клетки и начинают активно выделять кислород, сражаясь с раком.

Учёные считают, что это уникальное открытие поможет разработать более эффективный способ борьбы с агрессивными формами онкологических заболеваний, и всё-таки победить это пока неизлечимый недуг.