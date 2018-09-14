Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 14.09.2018

В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

«Expert Online» 2018

Как сообщили в Центральном районном суде Кемерово, по делу о пожаре в ТЦ «Зимней вишне» появилась двенадцатая фигурантка бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей.

Об этом сообщает РИА новости. Однако суть обвинений не уточняется.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство, из которых  дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

По горячим следам следствию удалось установить, что причиной пожара стала неисправная противопожарная сигнализация. Также установлено халатное отношение к своим обязанностям сотрудников ЧОП, который не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами по данному уголовному делу стали сразу  11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток