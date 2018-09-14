В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

Как сообщили в Центральном районном суде Кемерово, по делу о пожаре в ТЦ «Зимней вишне» появилась двенадцатая фигурантка бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей.

Об этом сообщает РИА новости. Однако суть обвинений не уточняется.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство, из которых дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

По горячим следам следствию удалось установить, что причиной пожара стала неисправная противопожарная сигнализация. Также установлено халатное отношение к своим обязанностям сотрудников ЧОП, который не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами по данному уголовному делу стали сразу 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.