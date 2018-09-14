В Кремле рассказали, ожидается ли принудительный перевод долларовых вкладов в рублёвые

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – рассказал представителям СМИ, рассматривают ли власти страны возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые.

По словам представителя Кремля, этого не ожидается, передаёт РИА Новости.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации и насколько я знаю, вообще такое не планируется», – подчеркнул Песков.

Напомним, накануне Андрей Костин – глава ВТБ – комментируя возможное введение нового пакета антироссийских санкций со стороны США, допустил, что клиенты банков РФ смогут получить деньги с долларовых вкладов в другой валюте.