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Мир
Москва, 14.09.2018

В ООН заговорили о закате капитализма

«Expert Online» 2018
  • Заседание Совета Безопасности ООН
AP/TASS

Заседание Совета Безопасности ООН

По мере приближения окончания эпохи дешевой энергии капитализму приходится решать все более и более сложные задачи, стоящие перед человечеством.

Капитализма в том виде, в каком его все знают, больше нет, утверждает группа финских ученых, авторов исследования, заказанного Генсеком ООН. Причина «смерти» - быстрый переход к совершенно новой глобальной экономике, вызванный хищническим, не возобновляемым потреблением ресурсов планеты и переходу к менее экономичным источникам энергии. 

Изменения климата и исчезновение многочисленных видов животных и растений ускоряются, страны страдают от все более выраженного неравенства, растущей безработицы, замедления темпов роста экономики, роста долгов и не умеющих работать правительств. И хотя политики считают все это самостоятельными кризисами и проблемами, они имеют общую основу – удорожание добычи ископаемых видов топлива и рост стоимости последствий изменения климата. Менталитет традиционной капиталистической экономики не в состоянии объяснить, спрогнозировать или понять, по каким законам работает глобальная экономика в эту новую эпоху. 

Об этом пишет группа финских биофизиков, исследование которых ляжет в основу Доклада о глобальном устойчивом развитии ООН (GSDR), который будет выпущен в 2019 году.

Впервые в истории человечества, пишут авторы, капиталистическая экономика переходит к менее эффективным источникам энергии. 

По мере роста цены промышленного производства привычный рост экономики все больше в опасности. Замедление темпов экономического роста в свою очередь приводит к резкому напряжению политической жизни.

Сейчас капитализм проходит стадию развития, которая если в двух словах, зациклена на максимизации краткосрочных выгод и которую совсем или очень мало интересуют социальные блага.

Главная из текущих биофизических реальностей заключается в росте затрат энергии на добычу источников энергии. Движущей силой перехода к посткапиталистическому обществу является конец эры обильной и дешевой энергии, которая и сделала возможным казавшийся вечным рост капитализма.

Впереди человечество, по мнению авторов исследования, ждет неизвестное и непредсказуемое будущее, для жизни в котором у экономистов моделей развития пока просто нет.

Более дорогая энергия, по мнению главного автора исследования – Пааво Ярвенсиву, еще не означает коллапса экономики. Она всего лишь означает, что человечество уже не сможет рассчитывать на те же возможности в отношении потребления, как раньше. В конечном счете это значит, что человечеству придется привыкать к новой реальности, которая заключается в невозможности сохранения текущих темпов развития экономики.

Следовательно, человечеству придется сокращать потребление энергии. Главные области, где можно попытаться сделать это, транспорт, пищевая промышленность и строительство. Особенно несладко придется любителям вкусной еды, потому что придется отказываться от молочных и мясных продуктов и переходить на диеты, в основе которых растительная пища.

Беда капитализма, считают авторы исследования, состоит в том, что он не способен осуществить необходимые перемены. Это значит, что ему придется уйти. По крайней мере, капитализму в том виде, каким мы его знаем.

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