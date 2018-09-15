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Культура
Москва, 15.09.2018

«Три кота» составят в Китае компанию «Смешарикам» и «Фиксикам»

«Expert Online» 2018

Китайская Beijing Joy Culture Media приобрела у крупнейшей российской теле- и медиа-компании «СТС Медиа» права на трансляцию в Китае популярного российского анимационного сериала «Три кота».

«Покупка китайским холдингом не просто эфирных, но и прав на мерчендайз и диджитал, — отметил в связи с этим генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, — подчеркивает уверенность наших коллег в том, что “Три кота” станут настоящим хитом на территории Поднебесной». По его словам, «Три кота» завоевывают все больше стран. Очень плодотворным, уверен Вячеслав Муругов, станет и сотрудничество с Китаем.

Ранее международные права на эфирную трансляцию первого сезона мультсериала «Три кота» были проданы компании Viacom для показа на телеканале Nick Jr. в 143 странах, но территория Китая в сделку «СТС Медиа» и Viacom не вошла.

Как выяснил «Эксперт online» в разговоре с представителями сторон, в Китае ощущается нехватка медиа-продукции для детей, которая прививала бы им чувства добра, дружбы, гармоничную эстетику. А это те свойства, которые присущи советской и значительной части современной российской мультипликации.

До этого Beijing Joy Culture Media с успехом транслировала на территории Китая такие  мультсериалы, как «Смешарики» и «Фиксики», причем последние особенно ценятся за то, что дети изучают окружающий мир и выходят из разных сложных ситуаций без помощи взрослых, становясь более самостоятельными, стремясь походить на очень умных и сообразительных мультяшных персонажей. А их редкий для жанра высокий интеллектуальный уровень и этически безупречные взаимоотношения соответствует искомому китайскими родителями воспитательному образцу, облеченному в увлекательную форму.

Мультсериал «Три кота», считают в компании, поможет китайским детям формировать модель поведения, в основу которой заложены: доброе отношение друг к другу, взаимовыручка, веселый юмор. Ее основатель и генеральный директор Ли Янь говорит, что «миссия Joy Media – обеспечивать китайских детей и их родителей лучшими развлекательно-развивающими мультфильмами и программами, осуществлять адаптацию иностранного контента для юной аудитории в Китае и других азиатских странах». То есть, компания производит китайские версии приобретаемых зарубежных анимационных фильмов, в число которых за пять лет, в течение которых она стала специализироваться на российской анимации, вошло уже более десяти отечественных мультсериалов.

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