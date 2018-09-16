Что такое сенсор для газоанализаторов?

Газовый сенсор представляет собой устройство, позволяющее определять присутствие отдельных составляющих смесей газов, а также величину их концентрации.

Главная функция данных устройств состоит в трансформации концентрации подвергаемого измерению вещества в какой-либо сигнал, обеспечивающий возможность выполнить регистрацию и получить зрительное отображение данного сигнала. Газовый сенсор является крайне важной газочувствительной деталью любого газоаналитическиого оборудования. Технические параметры таких приборов определяются, прежде всего, особенностями данного элемента.

Наибольшее распространение получили повсеместно применяемые в промышленности электрохимические, термохимические и полупроводниковые cенсоры для газоанализаторов.

В электрохимических устройствах происходит взаимодействие измеряемого газа с чувствительным слоем на самом электроде либо в расположенном возле него слое раствора проводящего электролита. Обычно в электрохимической ячейке есть два или три электрода для выполнения реакции. Данные устройства используются в газоаналитической технике и рассчитаны на проведение качественного и количественного анализа различных веществ в газах и жидкостях. В число их преимуществ входят следующие:

компактность;

высокая селективность;

простота конструкции;

удобство применения;

высокая надежность;

продолжительный срок службы;

сравнительно низкая цена.

Функционирование термохимических устройств базируется на прямой зависимости объема выделяемого при сгорании детектируемого газа тепла от уровня концентрации данного газа.

Преимущества этого типа сенсоров заключаются в следующем:

простота конструкции;

быстрота действия;

наличие защищенного от взрывов исполнения;

возможность нахождения множества разных газов.

Функционирование полупроводникового сенсора базируется на фиксации изменений сопротивления в процессе влияния на него подвергаемого измерению газа. Хотя у таких устройств полностью отсутствует селективность, они характеризуются целым рядом преимуществ, в том числе: