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Москва, 17.09.2018

Что такое сенсор для газоанализаторов?

«Expert Online» 2018

Газовый сенсор представляет собой устройство, позволяющее определять присутствие отдельных составляющих смесей газов, а также величину их концентрации.

Главная функция данных устройств состоит в трансформации концентрации подвергаемого измерению вещества в какой-либо сигнал, обеспечивающий возможность выполнить регистрацию и получить зрительное отображение данного сигнала. Газовый сенсор является крайне важной газочувствительной деталью любого газоаналитическиого оборудования. Технические параметры таких приборов определяются, прежде всего, особенностями данного элемента.

Наибольшее распространение получили повсеместно применяемые в промышленности электрохимические, термохимические и полупроводниковые cенсоры для газоанализаторов.

В электрохимических устройствах происходит взаимодействие измеряемого газа с чувствительным слоем на самом электроде либо в расположенном возле него слое раствора проводящего электролита. Обычно в электрохимической ячейке есть два или три электрода для выполнения реакции. Данные устройства используются в газоаналитической технике и рассчитаны на проведение качественного и количественного анализа различных веществ в газах и жидкостях. В число их преимуществ входят следующие:

  • компактность;
  • высокая селективность;
  • простота конструкции;
  • удобство применения;
  • высокая надежность;
  • продолжительный срок службы;
  • сравнительно низкая цена.

Функционирование термохимических устройств базируется на прямой зависимости объема выделяемого при сгорании детектируемого газа тепла от уровня концентрации данного газа.

Преимущества этого типа сенсоров заключаются в следующем:

  • простота конструкции;
  • быстрота действия;
  • наличие защищенного от взрывов исполнения;
  • возможность нахождения множества разных газов.

Функционирование полупроводникового сенсора базируется на фиксации изменений сопротивления в процессе влияния на него подвергаемого измерению газа. Хотя у таких устройств полностью отсутствует селективность, они характеризуются целым рядом преимуществ, в том числе:

  • продолжительное функционирование в необслуживаемом режиме;
  • компактность;
  • относительная дешевизна;
  • быстрота действия и высокая чувствительность к низким концентрациям подвергаемых измерению газов;
  • высокая технологичность производства.
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