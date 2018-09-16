Как выбрать идеальную ванну

Нередко сумасшедший ритм современной жизни вынуждает нас ограничиваться принятием душа, но если появляется возможность понежиться в горячей ванне с добавлением бодрящей морской соли, пышной пены или расслабляющих масел, вряд ли кто-то от нее откажется.

Вот только, не всегда удается комфортно принять ванну. Связано это с тем, что при выборе чаши мы не задумываемся об ее особенностях. И напрасно, ведь именно от конструкции и используемых материалов, на которые стоит обращать внимание при выборе ванны в магазине сантехники, зависит удобство и практичность такого привычного для нас атрибута ванной комнаты.

Как определить размер и форму чаши?

Безусловно, ключевым фактором, влияющим на выбор формы и размеров ванны, являются габариты комнаты. Но это вовсе не означает, что в небольшой санузел необходимо покупать слишком маленькую ванну, иначе повседневные водные процедуры рискуют превратиться в самую настоящую пытку.

Оптимальным вариантом считается чаша, в которой можно находиться в полулежащем положении. При этом ее ширина должна быть таковой, чтобы с каждой стороны от бортов до тела оставалось расстояние не менее 5 см.

Что касается формы, то сегодня, кроме знакомых нам с детства прямоугольных и квадратных конструкций, можно встретить круглые, овальные или угловые модели. Такое разнообразие позволяет максимально рационально использовать имеющееся в ванной комнате пространство, а также подобрать чашу, гармонирующую с любым стилем интерьера.

Какому материалу отдать предпочтение?

Если вы предпочитаете проверенную годами классику, рекомендуем обратить внимание на чугунные ванны. Впервые они появились на рынке еще в девятнадцатом столетии, но и по сей день не сдают своих позиций. И это не удивительно, ведь они практичные, долговечные, а самое главное – прекрасно удерживают тепло. Единственным минусом чугуна является плохая пластичность, не позволяющая изготавливать ванны замысловатых форм.

Бюджетным вариантом считаются модели, выполненные из стали. Они заметно легче чугунных, благодаря чему удобны в транспортировке. Но при этом выглядят не менее эффектно. Из минусов стальных ванн стоит выделить высокую теплоотдачу и шум при падении воды, который, впрочем, можно минимизировать при помощи резиновых прокладок.

Не так давно на рынке появились акриловые чаши, отличающиеся отменными теплоизолирующими свойствами и небольшим весом. Они могут быть практически любой формы и размеров, благодаря чему и заслужили большую популярность. Кроме того за этим материалом легко ухаживать и при необходимости реставрировать. Хотя повредить акриловое покрытие довольно сложно.

Еще одна новинка, которую сегодня предлагают производители – квариловые ванны. Изготавливаются они из сочетания кварца и акрила. Данный материал отличается высокой прочностью и долговечностью, а его высокая пластичность позволяет отливать чаши разнообразных форм.