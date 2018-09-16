Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.09.2018

Как выбрать идеальную ванну

«Expert Online» 2018

Нередко сумасшедший ритм современной жизни вынуждает нас ограничиваться принятием душа, но если появляется возможность понежиться в горячей ванне с добавлением бодрящей морской соли, пышной пены или расслабляющих масел, вряд ли кто-то от нее откажется.

Вот только, не всегда удается комфортно принять ванну. Связано это с тем, что при выборе чаши мы не задумываемся об ее особенностях. И напрасно, ведь именно от конструкции и используемых материалов, на которые стоит обращать внимание при выборе ванны в магазине сантехники, зависит удобство и практичность такого привычного для нас атрибута ванной комнаты.

Как определить размер и форму чаши?

Безусловно, ключевым фактором, влияющим на выбор формы и размеров ванны, являются габариты комнаты. Но это вовсе не означает, что в небольшой санузел необходимо покупать слишком маленькую ванну, иначе повседневные водные процедуры рискуют превратиться в самую настоящую пытку.

Оптимальным вариантом считается чаша, в которой можно находиться в полулежащем положении. При этом ее ширина должна быть таковой, чтобы с каждой стороны от бортов до тела оставалось расстояние не менее 5 см.

Что касается формы, то сегодня, кроме знакомых нам с детства прямоугольных и квадратных конструкций, можно встретить круглые, овальные или угловые модели. Такое разнообразие позволяет максимально рационально использовать имеющееся в ванной комнате пространство, а также подобрать чашу, гармонирующую с любым стилем интерьера.

Какому материалу отдать предпочтение?

Если вы предпочитаете проверенную годами классику, рекомендуем обратить внимание на чугунные ванны. Впервые они появились на рынке еще в девятнадцатом столетии, но и по сей день не сдают своих позиций. И это не удивительно, ведь они практичные, долговечные, а самое главное – прекрасно удерживают тепло. Единственным минусом чугуна является плохая пластичность, не позволяющая изготавливать ванны замысловатых форм.

Бюджетным вариантом считаются модели, выполненные из стали. Они заметно легче чугунных, благодаря чему удобны в транспортировке. Но при этом выглядят не менее эффектно. Из минусов стальных ванн стоит выделить высокую теплоотдачу и шум при падении воды, который, впрочем, можно минимизировать при помощи резиновых прокладок.

Не так давно на рынке появились акриловые чаши, отличающиеся отменными теплоизолирующими свойствами и небольшим весом. Они могут быть практически любой формы и размеров, благодаря чему и заслужили большую популярность. Кроме того за этим материалом легко ухаживать и при необходимости реставрировать. Хотя повредить акриловое покрытие довольно сложно.

Еще одна новинка, которую сегодня предлагают производители – квариловые ванны. Изготавливаются они из сочетания кварца и акрила. Данный материал отличается высокой прочностью и долговечностью, а его высокая пластичность позволяет отливать чаши разнообразных форм.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток