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Москва, 17.09.2018

Армения попросила у России новый кредит

«Expert Online» 2018

Армения ведет переговоры с Российской Федерацией о получении нового денежного транша на военные нужды, сообщает «Военное обозрение». Об этом сообщил глава Минобороны Армении Давид Тоноян.

 «Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах долларов», - рассказал он журналистам.

Министр не стал уточнять, о каких видах вооружения идет речь, он только  сообщил, что военное сотрудничество с Россией развивается успешно.

Напомним, в июне 2015 года между Россией и Арменией был подписан договор на предоставление кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Согласно дополнительным договоренностям РФ уже предоставила Армении кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.

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