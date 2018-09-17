Армения попросила у России новый кредит

Армения ведет переговоры с Российской Федерацией о получении нового денежного транша на военные нужды, сообщает «Военное обозрение». Об этом сообщил глава Минобороны Армении Давид Тоноян.

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах долларов», - рассказал он журналистам.

Министр не стал уточнять, о каких видах вооружения идет речь, он только сообщил, что военное сотрудничество с Россией развивается успешно.

Напомним, в июне 2015 года между Россией и Арменией был подписан договор на предоставление кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Согласно дополнительным договоренностям РФ уже предоставила Армении кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.