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Технологии
Москва, 17.09.2018

Merlion IT Solutions Summit: решения для цифровой трансформации российской экономики

«Expert Online» 2018

Российский ИТ-рынок развивается недостаточно динамично, во многом с этим связана неэффективность многих российских компаний. Об этом было завялено на Merlion IT Solutions Summit, участники которого говорили, в частности, о растущей роли комплексных ИТ-решений в мире и в России.

Объем российского ИТ-рынка составил по итогам прошлого года 700 – 900 млрд. руб, и в этом году он вырастет на 3-5%. Но не смотря на показатели роста, российский сегмент все же отстает в своем развитии от мирового, что заметно на фоне глобальной цифровизации экономик ведущих стран. Об этом было заявлено в ходе международной конференции Merlion IT Solutions Summit, которая прошла в Московской школе управления Cколково.

Это второй по счету саммит, который проводит один из ведущих российских ИТ-дистрибьюторов, компания Merlion. В этом году партнерами мероприятия стало около 50 известных производителей, в том числе: Huawei, IBM, Intel, Microsoft, Lenovo, Schnider Electric, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, iRU, Unify и другие. Всего саммит посетило порядка полутора тысяч участников, среди которых известные европейские и российские аналитики, технические эксперты, руководители ведущих мировых и российских ИТ-компаний. Они констатировали, что российский ИТ-рынок продолжает рост, однако на фоне развитых стран его развитие смотрится недостаточно динамично.

Так, по словам Андрея Серегина, старшего консультанта аналитической компании GFK, российский рынок ИТ-услуг меньше рынка США в 134 раза, при том, что экономики стран отличаются всего в 15 раз. По сравнению с ИТ-рынком Бразилии, наш уступает в 4 раза, при том, что по ВВП бразильцы обходят нас всего на 25%. По мнению аналитика, в недостаточно быстром развитии ИТ-рынка кроется основная причина отставании российских компаний по производительности: например, выручка на тонно-километр у компании Canadian National Railway составляет 18 долларов, в то время, как у РЖД – 8 долларов. Или у авиакомпании Air France выручка на пассажира достигает 295 долларов, в то время, как у «Аэрофлота» -- 179 долларов.

Мир сейчас переживает цифровую трансформацию, и российские предприятия не должны оставаться в стороне от этого процесса, заявила на конференции директор по исследованиям международной аналитической компании IDC Елена Семеновская. «Платформа цифровой трансформации – это архитектура технологий, поддерживающая инновации. Цифровая платформа уникальна для каждого предприятия, она позволяет сфокусироваться на решении важных бизнес-задач и быстро создавать новые продукты и услуги», -- отметила Елена Семеновская. По её словам, примечательный тренд в мировом развитие цифровых платформ – это широкое использование систем искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам IDC, 40% всех инициатив в области цифровой трансформации и 100% всей деятельности в области интернета вещей в 2019 году будут поддерживаться именно системами с искусственным интеллектом.

Новым мировым вызовам цифровой трансформации должны соответствовать и участники российского ИТ-рынка. В этом году выступавшие на саммите говорили о том, что сейчас становится все больше востребовано не предложение отдельных ИТ-товаров или услуг. Заказчикам предоставляют удобные сервисы, в комплексе представляющие собой цифровую бизнес-модель, позволяющую вывести бизнес-процессы заказчика на новый уровень эффективности и прибыльности. Вице-президент IBM Global Business Partner Europe Диего Сегре в своем докладе отметил, что новый сервисный ИТ-рынок развивается гораздо более быстрыми темпами. При этом игрокам, желающим работать на этом рынке не остается ничего другого как становится сервис-провайдерами нового поколения и встраиваться в общую глобальную эко-систему.

В своем выступлении на саммите председатель совета директоров Merlion Алексей Абрамов подчеркнул, что российские ИТ-компании перестраивают свою деятельность в не самых простых условиях, в соответствии с новыми запросами клиентов. Для этого Merlion, в рамках развития VAD-дистрибуции (Value Added Distribution), делает акцент на комплексном подходе и все более тесном сотрудничестве с вендорами и интеграторами – для оказания всех необходимых заказчику услуг на базе самых современных технологий.

На саммите было объявлено о выходе компании Merlion на российский рынок облачной дистрибуции и запуске экосистемы MerliONCloud, предназначенной для продвижения партнерами сторонних и своих собственных облачных решений и сервисов. Уникальность партнерской программы Merlion заключается в минимизации затрат партнера на запуск cloud-проекта: для этого дистрибьютор предоставляет бесплатный доступ к биллинговой платформе на технологической базе Velvica – российской разработке мирового уровня. Она автоматизирует весь необходимый документооборот, подключение и тарификацию облачных услуг, а также генерацию отчетов. При этом технические возможности платформы удовлетворяют как требованиям поставщиков услуг, так и их потребителям. Velvica позволяет начать использовать выбранный сервис практически через пять минут после выбора продукта клиентом. В свою очередь, разработчики облачных продуктов могут легко интегрировать на платформу свои решения, за счет простого и проработанного API.

Помимо бесплатного биллинга партнер MerliONCloud получает доступ ко всему портфелю облачных решений дистрибьютора. Таким образом провайдеру не требуется оформлять юридические отношения с глобальными и российскими разработчиками и правообладателями.

По словам представителей Merlion, за три года компания рассчитывает подключить к экосистеме MerliONCloud порядка 300 партнеров, при этом Merlion планирует контролировать более 20% рынка дистрибуции cloud-продуктов в России.

Всего в программе Merlion IT Solutions Summit было представлено более 50 докладов, в «экспо-зоне» саммита на более чем 40 стендах свои новые продукты и технологии показали глобальные и российские компании. Параллельно с бизнес-дискуссиями на была организована зона для обмена опытом технических специалистов. В двух демо-лабораториях на площадке IT Solutions Summit 2018 прошел ряд, мастер-классов и демонстраций ИТ-решений, представленных техническими экспертами крупнейших IT-компаний. Всего за время проведения мероприятия состоялось свыше 300 бизнес-встреч.

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