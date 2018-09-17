Новые санкции США заставляют нервничать участников нефтяного рынка

Мировые цены на нефть утром 17 сентября показывают устойчивую тенденцию к падению, передает Прайм. Так инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные о росте числа буровых установок в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,12%, достигнув показателя $78 за баррель. К этому же времени стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,07%, достигнув $68,72 за баррель.

Участники рынка учли информацию от 14 сентября об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам недели. Данные предоставила нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

Так, по ее сведениям количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8%, до 867 единиц.

Рынок продолжает реагировать и на торговое противостояние США и Китая. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырье. Помимо этого в прессе появилась информация о новых санкция США на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, которые могут вступить в силу уже 17-18 сентября. Этот факт, как отмечают аналитики, способен сыграть на понижение стоимости сырья.