Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.09.2018

Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018" о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения МИД Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 30 сентября Россия будет проинформирована о таком решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов и предложит их руководству страны в ближайшие дни. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток