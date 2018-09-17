Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018" о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения МИД Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 30 сентября Россия будет проинформирована о таком решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов и предложит их руководству страны в ближайшие дни. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.