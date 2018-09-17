Россия создает «мощного конкурента» прибалтийскому транзиту

Прибалтика верно и планомерно загоняет себя в «транзитный тупик» противостоянием с Россией, считает экономический эксперт , профессор латвийского Института транспорта и связи Игорь Кабашкин.

Эксперт считает, что за годы санкционного противостояния России с Западом в Москве стали отлично осознавать собственное преимущество в плане транзита.

«Зачем России отдавать транзитные грузы, когда она может не только по политическим соображениям, но уже и по экономическим пропускать их через себя и получать за это прибыль», - поделился мнением Кабашкин в эфире Vesti.lv.

Эксперт подтвердил собственные выводы данным о том, что объем транзита в России за прошлый год вырос на 17%, а за первые шесть месяцев 2018 года рост составил 30%.

Кабашкин напомнил и об активизации сотрудничества России и Финляндии в плане транзита, что, по его мнению, свидетельствует о появлении «мощного конкурента» Прибалтике.

«У Латвии появился мощнейший конкурент в лице Финляндии», - уверен Кабашкин.

Эксперт отметил и особую выгоду транзитного сотрудничества с Москвой для финских транспортных компаний, которые уже вовсю используют обратный транзитный поток «КНР - ЕС» для загрузки его своим лесом, бумагой и целлюлозой, чем делают свое направление более привлекательным для китайских контрагентов.

Подводя итоги, Кабашкин сообщил, что не видит особых перспектив в плане российского транзита для Прибалтики.