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Москва, 18.09.2018

Шойгу: операции в Идлибе не будет

«Expert Online» 2018

Военной операции в сирийском Идлибе не будет, в ближайшие часы детали будут согласованы с Дамаском, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: "Да".

Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: "В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе", и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.

Ранее президент Владимир Путин заявил по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи, что Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал он.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

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