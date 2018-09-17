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Москва, 17.09.2018

Скандал в Германии: Меркель увольняет главу контрразведки

«Expert Online» 2018

В правительстве Германии назревает серьёзный скандал.

Ангела Меркель – канцлер ФРГ – решила отправить в отставку главу контрразведки страны Ганса-Георга Маасена.

По данным издания Die Welt, которое ссылается на свои источники в правящей коалиции, Маасен попал в немилость Меркель после ряда своих резких заявлений, которые канцлер сочла вмешательством в политику государства.

Напомним, ранее глава Службы военной контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен в связи с выступлениями в Хемнице подчеркнул, что в его ведомстве нет материалов, доказывающих преследование иностранных граждан, а по поводу распространенного в сети видео заметил, что его аутентичность под вопросом.

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