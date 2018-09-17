ЦБ укрепил тыл рубля

До конца года Банк России не будет покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, зато будет продавать ее Минфину, которому благодаря этому до начала октября не придется выходить на рынок. Косвенное влияние на курс и является, наверное, сейчас для ЦБ наиболее эффективным способом таргетирования инфляции, не нарушающим его принципов в отношении валютного рынка.

ЦБ не спешит покупать валюту

Банк России опубликовал на своем сайте комментарий в отношении операций, которое он должен проводить на рынке в рамках бюджетного правила. Как сообщает регулятор, он принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке (в рамках реализации механизма бюджетного правила) до конца декабря 2018 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Они могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет, сообщается так же в комментарии.

Как напоминают «Вести.Экономика», ранее ЦБ объявил о прекращении покупки валюты на рынке для Минфина из-за снижения курса рубля до конца сентября. А фактически Центробанк не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке с 9 до 17 августа, возобновив затем покупки только на несколько дней. Минфин 5 сентября 2018 года объявил о решении направить на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 сентября по 4 октября 426,9 млрд руб. Это новый рекорд, но ЦБ РФ поставит Минфину валюту без покупок на рынке.

Решение Центробанка больше не покупать в этом году валюту в интересах Минфина в текущей ситуации смотрится вполне оправданным, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. С одной стороны, с рынка снимается риск значительных колебаний курса рубля, с другой — инвесторы получают прежнюю возможность формировать курс в зависимости от спроса и предложения. Сам факт того, что участники рынка точно не представляли, сколько и когда Минфин приобретет валюты, вносил определенную нервозность на площадки. Теперь этого не будет. Краткосрочно, ожидают в «Альпари», доллар проторгуется в пределах 67,70-68,35 руб., евро — в границах 78,80-79,50 руб.

Причины такого решения Центробанка вполне понятны, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Попытки возобновить закупки валюты приводили только к еще большей нервозности на рынках и подкашивали и без того слабый рубль. Поэтому, с учетом желания ограничить колебания, да еще и в преддверии нового этапа санкций США в ноябре, решение остановить интервенции до конца года – единственный шаг, который следовало бы совершить.

Курс на таргетирование

По сути, считает аналитик, регулятор таким образом смягчил инфляционные риски, поскольку выходы на внешние рынки приводили к резким колебаниям курса рубля и в результате добавили к почти 1% с начала года. В целом уже сейчас, говорит он, картина рисуется не самая радужная – официальным правительственным органам пришлось уже пересмотреть инфляционные прогнозы, низкий порог которых еще летом являлся предметом гордости проводимой политикой. Если раньше предполагалось, что к концу года инфляция составит 3,5-4% а в будущем году немного превысит 4%, то, по новому прогнозу Центробанка, уже в конце этого года она составит 3,8-4,2%, и за весь следующий год дойдет до 5,5%.

Оценивая действия регулятора и то, как отреагировал рынок, можно прийти к выводу, что сейчас правительство осознало – рубль действительно серьезно недооценён, и в совокупности оба решения — о моратории на покупку валюту и о повышении ключевой ставки дали как раз тот необходимый эффект, который все давно ждали, уверен Алексей Антонов. Пятничное решение Центробанка о повышении ставки мгновенно укрепило рубль к доллару с 68,4 до 67,8 руб, евро с 80 до 79,4 руб., к закрытию иностранные валюты чуть отыгрались обратно, но отмена решений о дальнейших закупках будет фактором, который вряд ли пока пропустит нацвалюту к сильному ослаблению. Пока на это могут повлиять, похоже, только санкции США, которые ждут к объявлению в ноябре.

Краеугольный камень экономической доктрины

В условиях растущего курса доллара регулятор принимает такое решение, чтобы ослабить волатильность: почти полтриллиона рублей, которые должны были быть выброшены на валютный рынок, могли бы к началу октября отправить пару доллар-рубль на уровни 74-75 рублей, говорит, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. С точки зрения наполнения резервов, конечно, сейчас идеальное время для закупки: курс скорректировался, рубль ненадолго укрепился, купить его чуть дороже 68 рублей почти гарантировано означает впрыгнуть в уходящий поезд медленной девальвации.

Нужно понимать, объясняет аналитик, что словесная интервенция в пользу рубля удалась. Дальше, возможно, министерство финансов будет действовать на рынке более осторожно, покупая валюту через другие инструменты, потому что создание валютных резервов — краеугольный камень экономической доктрины в России сегодня. Они позволяют удерживать экономику в относительном равновесии даже при наличии внешних шоков, позволяют держать относительно низким госдолг, позволяют получать не слишком высокие ставки доходностей по ОФЗ.

«Поэтому рассчитывать на то, что валюта в резервы вообще не будет закупаться, я бы не стал, скорее, будут использованы более тонкие, не попадающие в статистику инструменты», – отмечает Александр Шустов. Может быть, считает он, больше внимания в наполнении ЗВР будет уделяться золоту, которое можно купить на локальных минимумах по 1200 долларов за тройскую унцию и на обращение которого нельзя будет внезапно наложить санкции, как это может произойти с долларом или евро.