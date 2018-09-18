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Москва, 18.09.2018

Билл Гейтс рассказал о своём отношении к Трампу

«Expert Online» 2018

Билл Гейтс – основатель Microsoft – рассказал о своём отношению к главе белого дома Дональду Трампу.

По мнению миллиардера, он считает президента США человеком разносторонним, с широкими взглядами в вопросах политики, пишет газета The Guardian.

При этом Гейтс называл Трампа «человеком, который заботится о других людях». Также он убеждён, что президент всегда открыт для новых идей.

Наша справка

Бил Гейтс американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes. Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность.

Последние годы активно поддерживал представителей Демократической партии, в том числе и на последних президентских выборах, когда голосовал за Хиллари Клинтон.

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