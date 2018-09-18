Стало известно сколько зарабатывают клерки с Уолл-стрит

Средняя заработная плата на Уолл-стрит выросла на 13% в 2017 году и составила 422500 долларов, достигнув максимума с 2008 года. Об этом говорится в докладе главы контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томаса Динаполи, сообщает Fortune.

Большая часть прироста зарплаты приходилась на бонусы, которые в прошлом году в среднем выросли на 17% до 184 000 долларов. Это также самый высокий показатель за десятилетие.

Уолл-стрит может прибавить 1700 рабочих мест в этом году. С 2010 по 2017 год в отрасли прибавилось 10 600 рабочих мест, что привело к росту общего числа занятых до 176 900 человек. Даже при таком росте отрасль все еще на 6% меньше, чем до финансового кризиса.