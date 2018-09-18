Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.09.2018

Стало известно сколько зарабатывают клерки с Уолл-стрит

«Expert Online» 2018

Средняя заработная плата на Уолл-стрит выросла на 13% в 2017 году и составила 422500 долларов, достигнув максимума с 2008 года. Об этом говорится в докладе главы контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томаса Динаполи, сообщает Fortune.

Большая часть прироста зарплаты приходилась на бонусы, которые в прошлом году в среднем выросли на 17% до 184 000 долларов. Это также самый высокий показатель за десятилетие.

Уолл-стрит может прибавить 1700 рабочих мест в этом году. С 2010 по 2017 год в отрасли прибавилось 10 600 рабочих мест, что привело к росту общего числа занятых до 176 900 человек. Даже при таком росте отрасль все еще на 6% меньше, чем до финансового кризиса. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    3. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз