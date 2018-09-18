Материалы о MH17 помогут «Северному потоку – 2» получить нового союзника

Новые факты о сбитом малайзийском Boeing 777 могут заставить правительство Нидерландов отвернуться от США и одобрить строительство «Северного потока – 2». Такое мнение высказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который уверен, что следствие Голландии делает скептические заявления в адрес России под давлением тех, кто за ним стоит и не дает принимать очевидные решения.

В то же время, по его словам, Голландия является одним из тех государств, которые пытаются лоббировать «Северный поток - 2».

«Понятно, что Голландия — маленькая страна и против США вряд ли выстоит. С другой стороны, участвуя в этом марлезонском балете, в котором одна часть следует за другой, Голландии нужны аргументы, чтобы она могла те же США послать далеко и по адресу», — заявил эксперт в интервью «Царьграду».

Эксперт отметил, что история с MH17 еще будет продолжаться, РФ получит новую партию данных, опять «сфабрикованных и высосанных из пальца». Но следующий шаг России будет еще сильнее, заявил Леонков.