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Москва, 18.09.2018

Материалы о MH17 помогут «Северному потоку – 2» получить нового союзника

«Expert Online» 2018

Новые факты о сбитом малайзийском Boeing 777 могут заставить правительство Нидерландов отвернуться от США и одобрить строительство «Северного потока – 2». Такое мнение высказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который уверен, что следствие Голландии делает скептические заявления в адрес России под давлением тех, кто за ним стоит и не дает принимать очевидные решения.

В то же время, по его словам, Голландия является одним из тех государств, которые пытаются лоббировать «Северный поток - 2».

«Понятно, что Голландия — маленькая страна и против США вряд ли выстоит. С другой стороны, участвуя в этом марлезонском балете, в котором одна часть следует за другой, Голландии нужны аргументы, чтобы она могла те же США послать далеко и по адресу»,  — заявил эксперт в интервью «Царьграду».

Эксперт отметил, что история с MH17 еще будет продолжаться, РФ получит новую партию данных, опять «сфабрикованных и высосанных из пальца». Но следующий шаг России будет еще сильнее, заявил Леонков.

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