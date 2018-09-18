Вчерашнее соглашение между Россией и Турцией о создании в Идлибе демилитаризованной зоны не отменяет, а лишь откладывает наступление сирийских правительственных войск и ликвидацию последнего крупного оплота оппозиции.

Гражданская война в Сирии вступила в завершающую фазу. Тем не менее, в Вашингтоне, словно очнулись от глубокой спячки, и начали энергично вмешиваться в конфликт.

Почему? Потому что американская политика в Сирии находится в состоянии нокдауна. 3 сентября президент Трамп в свойственной себе манере пригрозил в любимом Twitter президенту Асаду, если он атакует Идлиб. К эпатажным, во многом, заявлениям американского лидера в соцсетях все уже давно привыкли, но в этот раз оно совпало с куда более серьезными словами. Представитель Белого дома по Сирии и отставной дипломат Джеймс Джеффри заявил, что Америка не торопится. Вашингтон провел ревизию и наметил новые задачи в этой ближневосточной стране: вытеснить из Сирии иранцев и проиранские силы, привести к власти стабильное правительство, которое бы принимали все сирийцы и международное сообщество и которое бы никому не угрожало.

Когда главный проводник американской политики в Сирии говорит, что Америка никуда не торопится, естественно вспоминаются слова Дональда Трампа, который заявил об очень скором уходе американцев из Сирии.

NI считает бессмысленным обсуждать незаконность присутствия США в Сирии. Кстати, объяснение о борьбе с запрещенным в России «Исламским государством» оправдания вмешательства в сирийские дела с целью свержения Асада и вытеснения Ирана здесь не подходит. При этом, президенту можно не опасаться возврата Конгрессом себе права принимать важные решения по Сирии, потому что в высшем законодательном органе США слишком мало людей, которые твердо выступают против войн. Некоторые, кстати, даже не знают, где вообще находятся американские войска.

Непоследовательность политики США в Сирии бросается в глаза. С одной стороны, Трамп много поставил на примирение с Россией, но с другой, сейчас он вынужден усиливать конфронтацию с Москвой. Причем, ему приходится делать это в стране, где интересам США ничто не угрожает. Одновременно Америка дистанцируется от Турции, а курдские и израильские союзники, похоже, смирились с тем, что им в дальнейшем придется как-то уживаться с Башаром Асадом независимо от того, что говорят в Вашингтоне. Нетаньяху примирился с тем, что Асад остается у власти, а курды, главные союзники Америки в Сирии, ведут с Дамаском переговоры. Все это и многое другое значит, что США остались в Сирии одни, т.е. потерпели поражение.

К тому же, в Вашингтоне следует помнить, кого в скором будущем атакует Башар Асад в Идлибе. Это не прозападная оппозиция его режиму, которая в своей массе или перебита, или находится в эмиграции, а в подавляющем большинстве салафитские джихадисты, частью идеологические коллеги «Аль-Каиды», частью вообще ее филиалы и «дочки». Перевезенные в Идлиб после сдачи других очагов сопротивления оставшиеся повстанцы в основном состоят из иностранцев и фанатиков, которые никогда не примирятся с режимом Асада. До десяти тысяч боевиков в Идлибе связаны с «аль-Каидой». Часть из них на прошлой неделе, наверняка, отметила очередную годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

В 2016 году Трамп пообещал покончить с интервенцией и хаосом. Факты говорят за то, что ему удалось обуздать свою воинственность по отношению к Северной Корее, но Ближнему Востоку в этом плане явно не повезло.

Вместо того, чтобы успокоиться, Дональд Трамп нашел себе новую «красную тряпку» - Иран. Борьба с ним, без особого риска ошибиться можно предположить, приведет к новому хаосу и интервенции в Сирии.

NI не верит, что Белый дом пойдет на войну, чтобы предотвратить наступление на Идлиб. Это, правда, могут сделать турки, которые контролируют в этой пограничной области 12 так называемых «наблюдательных пунктов» и не хотят, чтобы новые сотни тысяч беженцев хлынули на их территорию.

Несмотря на встречу в Сочи, по мнению NI, столкновение между Турцией и Россией из-за Сирии все еще возможно. Наиболее вероятен поэтапный захват провинции, шаг за шагом. Ограниченное наступление правительственных войск позволит Дамаску взять под полный контроль стратегическое шоссе М5 с минимальными военными и политическими потерями.

«В Сирии абсолютно нет ничего такого, что стоило бы конфронтации между Россией и Америкой,- пишет NI.- Мы уже уклонялись от войны с Москвой в Сирии. Однако сейчас удача может от нас отвернуться, если мы продолжим настаивать на том, чтобы остаться в этой стране.

Башар Асад – диктатор и клиент двух наших врагов. Но он также и победитель в сирийской гражданской войне. Америка должна признать очевидное и уйти из Сирии».