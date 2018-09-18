Новые пошлины США против Китая подкосили цены на нефть

Нефть по итогам начала торгов 18 сентября, растеряла все набранные позиции из-за опасений усиления торговых споров США и Китая, сообщает Финмаркет. Также участники рынка отреагировали на статистику о росте буровой активности в США.

Цены на нефть показывают активную тенденцию к снижению и в ходе азиатских торгов. Как сообщает Dow Jones, цена на сырье пошли вниз после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении новых пошлинах в отношении Китая.

Так стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени уменьшилась на $0,46 (0,59%), достигнув показателя $77,59 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:05 по московскому времени потерял в цене $0,33 (0,48%) и стал стоить $68,58 за баррель.

Аналитики отмечают, что нефть долгое время игнорировала мировые торговые войны, поэтому есть надежда, что реакция и на данный торговый спор будет кратковременной

Напомним, США объявили о введении новых пошлин на китайские товары импортируемые в США стоимостью $200 млрд в год с 24 сентября.