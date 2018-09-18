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Москва, 18.09.2018

Новак прокомментировал прогнозы экспертов по ценам на нефть

«Expert Online» 2018

Александр Новак – глава Минэнерго – рассказал, что эксперты и компании прогнозируют цены на «чёрное золото» в районе 50 долл. за баррель.

При этом он подчеркнул, что это данные и аналитические выкладки специалистов, которые проводят мониторинг ситуацию на нефтяном рынке, передаёт РИА Новости.

Между тем, сам он считает, что нынешняя ситуация, связанная с повышением цен до 70-80 долл. за баррель носит конъюнктурный характер. Кроме того, Новак отметил, что уже в ближайшее время в мире будет уменьшается спрос на «чёрное золото» при растущей конкуренции.

Поэтому в настоящее время страны ведут активную конкуренцию, чтобы стимулировать добычу сырья.

 

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