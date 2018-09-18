Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.09.2018

Российский Ил-20 пропал у авиабазы Хмеймим в Сирии

«Expert Online» 2018

В Сирии, в провинции Хмеймим, вчера поздно вечером пропал самолет Ил-20 ВКС России с 14 военнослужащими на борту, сообщает РИА Новости.

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20»,- говорится в сообщении пресс-службы Минбороны РФ.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора и разработанный ОКБ имени Ильюшина. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, где он координировал удары ВКС РФ, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет «Калибр».

В Минобороны отметили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Израильские военные отказались комментировать заявление российского военного ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в этот момент российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства также зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции "Овернь", который находится в этом районе.

Поисково-спасательная операция, организованная командованием авиабазы Хмеймим, в которой участвует также спасательный буксир «Профессор Николай Муров» результатов пока не дала.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    3. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз