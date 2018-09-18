Российский Ил-20 пропал у авиабазы Хмеймим в Сирии

В Сирии, в провинции Хмеймим, вчера поздно вечером пропал самолет Ил-20 ВКС России с 14 военнослужащими на борту, сообщает РИА Новости.

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20»,- говорится в сообщении пресс-службы Минбороны РФ.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора и разработанный ОКБ имени Ильюшина. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, где он координировал удары ВКС РФ, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет «Калибр».

В Минобороны отметили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Израильские военные отказались комментировать заявление российского военного ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в этот момент российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства также зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции "Овернь", который находится в этом районе.

Поисково-спасательная операция, организованная командованием авиабазы Хмеймим, в которой участвует также спасательный буксир «Профессор Николай Муров» результатов пока не дала.