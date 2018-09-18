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Москва, 18.09.2018

Греф прокомментировал вариант с конвертацией валютных депозитов

«Expert Online» 2018

Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций, подчеркнул он.

"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - цитирует Грефа Интерфакс.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин озвучил возможные варианты возврата валютных депозитов вкладчикам госбанков. В частности, по его мнению, возможен возврат не в валюте вклада. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила ранее, что у Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые. "Никаких угроз для валютных вкладов не видим. И никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали. У нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе", - пояснила Набиуллина.

"Что касается валютных депозитов населения, мы никаких здесь рисков не видим. В принципе, у нас валютные депозиты, их доля на балансах банков снизилась. И в целом эта сумма - около $87 млрд, это все валютные депозиты населения", - отметила глава ЦБ. 

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