«Видео раздора»: скандал в правительстве Меркель достиг кульминации

Правящие партии Германии по итогам внеочередной встречи приняли решение уволить Ханса-Георга Масена с должности президента Ведомства по охране конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки. Об этом сообщает ТАСС.

"Должность главы Ведомства по охране конституции займет другой человек. Господин Масен в будущем будет работать статс-секретарем в министерстве внутренних дел", - говорится в коротком сообщении правительства для прессы. Кабмин подробностей не привел, уточнив лишь, что Масен на новой должности больше не будет иметь никакого отношения к работе контрразведки.

Кто займет его место, пока неизвестно.

Напомним, конфликт в рядах Ангелы Меркель назревал давно, причиной недовольства канцлера главой контрразведки ФРГ Ханса Маасена стали его обвинения в адрес властей по замалчиванию последствий беспорядков в Хемнице. Потасовку в городе устроили правые радикалы после убийства гражданина ФРГ мигрантами.

«У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с верховенством закона», — отмечала канцлер, комментируя произошедшее в Хемнице.

Маасен счел подобную позицию властей нежеланием решать проблему с мигрантами и заявил, что его ведомство не располагает материалами о преследованиях иностранных граждан в Германии.

Меркель в свою очередь, заявила, что глава контрразведки не имеет права вмешиваться в политику государства. При этом лидер правящей партии ХСС Хорст Зеехофер не видел оснований для увольнения Маасена. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции. По их данным судьба Маасена была решена задолго до запланированного на 18 сентября заседания лидеров правящей партии.

Издание утверждает, что все участники совещания были осведомлены о решении Меркель отправить Маасена в отставку по телефону.