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Москва, 18.09.2018

Трамп вынес вердикт «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", Вашингтону только жалко денег "народа Германии". Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме, сообщает ТАСС.

Трампа спросили, собираются ли США вводить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток -2 ". "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", - заявил президент.

"Я думаю, что это смешно", - отметил хозяин Белого дома, говоря о расходах Берлина на проект трубопровода. "И я могу вам сказать, что немцам не нравится это", - заключил президент.

Ранее министр энергетики США Рик Перри в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» могут быть введены в зависимости от перспектив с транзитом российского газа через Украину.

«Надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении «Северного потока — 2» связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий, философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы. Это разные вещи, хотя они в чём-то и ведут к одинаковому результату», — сказал он.

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