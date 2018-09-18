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Москва, 18.09.2018

На Украине озвучили новый план по возвращению Крыма

«Expert Online» 2018

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан уверен, что создание военно-морской базы на Азовском море вынудит Россию «пойти на уступки» в том числе по вопросам Крыма. Высказывание военного приводит издание «Обозреватель».

Богдан уверен, что у Киева есть все возможности создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая бы стала для России серьезной проблемой и вынудила ее «пойти на уступки» по всем вопросам, в том числе по Крыму, а также ускорить выполнение Минских договоренностей.

В этом вопросе военный надеется на помощь НАТО и Запада в рамках обещания США помочь Киеву с укреплением обороноспособности.

Напомним, Украина уже озвучивала планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил и даже перебросила в регион два бронированных катера. Также СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.

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