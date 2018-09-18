Запросы российского газа в Европе превышают возможности ГТС

Европа готова потреблять российского газа в ближайшие 10 лет в несколько раз больше, чем может поставить современная ГТС. Об этом сообщила гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на конференции Gastech в Барселоне. В этой связи топ-менеджер высказал удивление по поводу «политической дискуссии вокруг проекта "Северный поток-2"».

«В повседневной жизни я вижу новые запросы на новый спрос на предстоящие десять лет, и объемы гораздо больше, чем мы можем поставить в настоящее время с имеющейся инфраструктурой», - цитирует Бурмистрову «Интерфакс».

Также она поспешила развеять сомнения некоторых западных партнеров, что возможные поставки газа в Китай, по которым сейчас идут переговоры, смогут оказать влияние на поставляемые объемы в страны ЕС.

«Это будут разные месторождения, и я не думаю, что это как-то повлияет на наши поставки в Европу», - сообщила Бурмистрова.

Напомним, на прошедшей недели Москву с визитом посетил министр энергетики США Рик Перри, который в беседе со своим коллегой Александром Новаком подтвердил намерения США ввести санкции против «Северного потока-2», если реализация проекта будет продолжена.