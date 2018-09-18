Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.09.2018

Запросы российского газа в Европе превышают возможности ГТС

«Expert Online» 2018

Европа готова потреблять российского газа в ближайшие 10 лет в несколько раз больше, чем может поставить современная ГТС. Об этом сообщила гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на конференции Gastech в Барселоне. В этой связи топ-менеджер высказал удивление по поводу «политической дискуссии вокруг проекта "Северный поток-2"».

«В повседневной жизни я вижу новые запросы на новый спрос на предстоящие десять лет, и объемы гораздо больше, чем мы можем поставить в настоящее время с имеющейся инфраструктурой», - цитирует Бурмистрову «Интерфакс».

Также она поспешила развеять сомнения некоторых западных партнеров, что возможные поставки газа в Китай, по которым сейчас идут переговоры, смогут оказать влияние на поставляемые объемы в страны ЕС.

«Это будут разные месторождения, и я не думаю, что это как-то повлияет на наши поставки в Европу», - сообщила Бурмистрова.

Напомним, на прошедшей недели Москву с визитом посетил министр энергетики США Рик Перри, который в беседе со своим коллегой Александром Новаком подтвердил намерения США ввести санкции против «Северного потока-2», если реализация проекта будет продолжена.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку