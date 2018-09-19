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Москва, 19.09.2018

Доллар дал временный шанс рублю

«Expert Online» 2018
  • Доллар дал временный шанс рублю

Курс доллара в среду уступил еще один рубеж рублю. Курс российской валюты преодолел психологическую отметку в 67 рублей за доллар, достигнув месячных пиков. Однако отскок рубля носит временный характер, считают аналитики.

Курс доллара к 18:07 мск составил 66,73 рубля, курс евро - 77,94. Рубль прибавляет к валютам почти 1%, ранее, во вторник, курс доллара потерял к рублю примерно такой же процент стоимости.

На этой неделе в пользу рубля консолидировались сразу несколько факторов, что, несомненно, является временным явлением.

Спрос на иностранную валюту снижается на фоне поддержки от налогов, выплаты дивидендов и высоких цен на нефть. При этом возвращается аппетит инвесторов к рублевым активам - доходности ОФЗ уверенно падают, рублевые индексы растут.

В пользу рубля и внешняя конъюнктура - доллар продолжает слабо дрейфовать в сторону ослабления, позволяя рынкам EM немного прийти в себя. 

Укрепление рубля может продолжиться в ближайшие дни. После того, как был пройден уровень в 67 рублей за доллар, рубль попробует протестировать уровень 66,5 рубля за доллар, а далее - 65.

Однако аналитики предупреждают, что впадать в эйфорию не стоит, так как главный риск - новые санкции США - никуда не делся. Как только появятся соответствующие сигналы или ситуация с этими антироссийскими мерами прояснится, последуют распродажи российских бумаг и рубля.

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