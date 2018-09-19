Поляки хотят назвать американскую базу на территории Польши именем президента Трампа. Очевидно, в Варшаве считают, что перед таким заманчивым предложением президент США не устоит

Несколько месяцев назад Варшава предложила Пентагону создать военную базу ВС США на территории Польши на постоянной основе. Понимая, что сейчас в Белом доме считают каждый цент, правительство Польши даже согласилось взять на себя расходы в размере нескольких миллиардов долларов.

Весной это предложение было сделано на уровне военных министерств. Очевидно, в Варшаве довольны реакцией на свое «смелое» и провокационное предложение. Поэтому президент Польши Анджей Дуда отправился с официальным визитом в Вашингтон, чтобы повторить его уже на самом высшем уровне, в беседе с Дональдом Трампом. А для того, чтобы сделать предложение об открытии постоянной американской военной базы в Польше еще более привлекательным для президента США, он пообещал назвать ее в его честь - Форт Трамп.

На совместной с хозяином Белого дома пресс-конференции после переговоров Анджей Дуда сказал: «Мы хотели бы увеличить военное присутствие Америки в Польше и поэтому приглашаем дополнительные войска. Надеюсь, мы вместе построим в Польше Форт Трамп».

«Польша готова платить миллиарды долларов за базу,- ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о своем отношении к предложению польского гостя.- Мы изучаем его».

Дональд Трамп, очевидно, не замечает, что его готовность изучить вопрос постоянного присутствия американских военнослужащих в Польше идет вразрез с регулярными заявлениями относительно того, что он не понимает, что делают американские войска за границами Америки в Германии, Японии и Северной Корее? Дуда заранее, еще перед поездкой приготовил ответ на это противоречие: постоянное присутствие американских войск в Польше будет реакцией на растущую угрозу со стороны России.

«Существует целый ряд доводов в пользу оправдания постоянного присутствия американских войск в этом регионе,- сказал президент Польши.- В том числе и растущая угроза со стороны Москвы».

Кстати, на вопрос, согласен ли Трамп с утверждением Дуды о растущей угрозе со стороны России, президент США тоже ответил утвердительно: «Думаю, Россия ведет себя агрессивно. Они уважают силу, как и все остальные».

В Варшаве Соединенные Штаты считают своим ключевым союзником. Сейчас на территории Польши находится около четырех тысяч американских военнослужащих, включая и тех, кто размещен там в рамках сил НАТО, дислоцированных на восточном фланге Североатлантического альянса на ротационной основе. Однако польским властям этого мало, и они настойчиво просят Белый дом перейти на постоянное размещение ВС США на территории Польши. В качестве «морковки» для создания постоянной американской базы Варшава даже предложила выделить на финансирование строительства базы два миллиарда долларов помощи.

Пентагон изучает предложение польских коллег. Американские генералы сообщат о своем окончательном решении в 2019 году. Приезд Анджея Дуды в Вашингтон и намеки Дональда Трампа, говорящие об его положительном отношении к идее, свидетельствуют о том, что предложение создать постоянную военную базу в Польше будет принято и у границ России появится еще один американский плацдарм. Естественно, такое развитие событий Москву устраивать не может.