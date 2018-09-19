Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 19.09.2018

Путин и Меркель сделали важное заявление

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали важное заявление о необходимости выполнения Минских соглашений.

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 19 сентября, лидеры двух стран подчеркнули, что необходимо полностью выполнять Минские договорённости, в том числе законодательное закрепления киевскими властями особого статуса Донбасса, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В свою очередь ТАСС уточняет, что во время сегодняшней беседы Путин и Меркель также затронули некоторые аспекты, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    3. Курс доллара устремился не в ту сторону
      Курс доллара устремился не в ту сторону