Путин и Меркель сделали важное заявление

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали важное заявление о необходимости выполнения Минских соглашений.

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 19 сентября, лидеры двух стран подчеркнули, что необходимо полностью выполнять Минские договорённости, в том числе законодательное закрепления киевскими властями особого статуса Донбасса, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В свою очередь ТАСС уточняет, что во время сегодняшней беседы Путин и Меркель также затронули некоторые аспекты, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.