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Москва, 19.09.2018

Саудовская Аравия разогрела цену на нефть

«Expert Online» 2018

Как сообщает агентство Bloomberg, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после визита на прошлой неделе в Москву назвал приемлемой для его страны цену на нефть не ниже, чем 80 долларов за баррель. Заявление было сделано в ходе переговоров с крупными финансовыми институтами, являющимися участниками нефтяного фьючерсного рынка.

Именно с этим заявлением аналитики рынка связывают резкий рост нефти сорта Brent в ходе торгов 18 сентября. Так к вечеру вчерашнего дня нефть выросла  на 1,8%, до $78,95.

Участники нефтяного рынка положительно восприняли информация, хотя у многих она вызывает сомнение, так как до сих пор Саудовская Аравия старалась не слишком обострять отношений с США.

Рынок замер в ожидании и, если сегодня 19 сентября, цена Brent к концу дня закрепится выше $78,50 за баррель, то прогноз о $80 оправдается.

Исходя из технических и спекулятивных факторов, влияющих на нефтяной рынок, сегодня нефть Brent будет торговаться в коридоре $77,80−79 за баррель.

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