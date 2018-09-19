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Москва, 19.09.2018

Учёные нашли идеальное лекарство от болезней сердца

«Expert Online» 2018

Российские учёные выяснили, что древесина лиственниц содержит в себе летучие вещества, которые блокируют работу фермента, связанного с развитием большинства болезней сердца и сосудов.

В ходе опытов на крысах было установлено, что флавоноиды (крупнейший класс растительных полифенолов) представляющие собой широкую группу различных сигнальных молекул и прочих соединений, играющих важную роль в жизни растений, обладают мощными антиоксидантными, антиаллергенными и даже противораковыми свойствами.

В частности, известно, что ранее проведённые исследования группы из более чем 50 женщин, которые употребляли много чая, показали, что у них заметно снижалась вероятность развития рака яичников. А всё из-за содержащихся в чайном листе флавоноидов. При этом аналоги чайного листа из плодов какао заметно снижали вероятность развития слабоумия в старческом возрасте.

Другие наблюдения показывали, что флавоноиды снижают вероятность развития инфаркта, артериосклероза и других болезней сердца и сосудов. При этом механизм их действия на сердечно-сосудистую систему оставался долгие годы загадкой для ученых, что не позволяло понять, какие флавоноиды будут защищать сердце лучше всего.

Российские биофизики, наблюдая за тем, что происходило в клетках сосудов крыс, переживших облучение большими дозами радиации, наконец нашли ответ на этот вопрос, пишет European Journal of Pharmacology.

Опыты на крысах помогли исследователям раскрыть характер работы флавоноидов и найти наиболее эффективное и полезное для сердца вещество – дигидрокверцетин, которое относится к числу сильных растительных антиоксидантов и содержится в больших количествах в стволах сибирских и дальневосточных лиственниц.

По мнению российских учёных, их исследование поможет дигидрокверцетину быстрее проникнуть в медицинскую практику и заменить синтетические лекарственные препараты, которые в настоящее время применяются для лечения болезней сердца.

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