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Москва, 19.09.2018

В Центробанке зафиксировали рост спроса россиян на наличную валюту

«Expert Online» 2018

Согласно материалам ЦБ РФ, совокупный спрос граждан России на наличную валюту в июле 2018 года составил 5,1 млрд долл., увеличившись сразу на 20%

В документах регулятора утверждается, что спрос на наличную валюту в 2017 году был ниже на 6%, а в 2016 – на 3 %, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 22%, на евро – на 18%.

Ранее сообщалось, что американский доллар на утренних торгах Московской биржи резко упал к рублю, опустившись впервые с 27 августа ниже 67 руб. – до 66,98. Евро торговался по 78,26 руб.

При этом официальный курс доллара к рублю, установленный регулятором на четверг, снизился на 74,21 коп., составив 67,009 руб. Курс евро уменьшился сразу на 81 коп. и завтра будет стоить 78,36 руб.

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