Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.09.2018

Особенности выбора страхового брокера

«Expert Online» 2018

Количество страховых брокеров весьма велико, поэтому выбрать среди них достойного специалиста нелегко. Если сделать простой поисковый запрос в интернете, то в результатах выдачи окажутся тысячи страховых брокеров.

В связи с непрерывными изменениями страхового рынка численность фирм, имеющих право на деятельность в качестве страхового агента, постоянно растет. Благодаря этому заказчики получили ряд преимуществ.

Главным образом это относится к усилению конкуренции, что позволяет выбирать самые подходящие формы страхования и условия от отдельных фирм. Данный сектор услуг лишь улучшился за счет виртуальных систем. Кроме того, клиенты предпочитают агентов, не зависящих от разнообразных особенностей рынка. В настоящее время в данной сфере деятельности представлено множество таких фирм. При выборе следует обратить внимание на опыт деятельности организации в области страхования и наличие в ее штате аккредитованных специалистов.

Эффективным способом выбора высококачественной методики получения страховки является использование онлайн-страхования. В настоящее время через интернет оказывается большое количество страховых услуг. Сам же агент подробно описывает свою деятельность с использованием своего вебсайта.

Типы страховых брокеров

Существуют два типа страховых брокеров. Одни входят в состав больших фирм, другие выступают в качестве независимых страховых агентов. Выгода от сделки здесь определяется целым рядом различных параметров страховой деятельности. Страховой агент, работающий с материнской фирмой, обычно предлагает один из видов страховых услуг, тогда как независимый страховой агент чаще всего предлагает услуги нескольких фирм. Это обеспечивает ему преимущество, поскольку позволяет предлагать одновременно услуги страхования жилья, автострахования, страхования жизни по доступным ценам, что придает ему дополнительную привлекательность в глазах клиентов.

Лучше всего найти страхового агента, готового удовлетворить любые потребности, связанные со страхованием. Специализированная фирма должна информировать клиентов обо всех важных изменениях, вносимых в страховой полис. Изменение договоренности должно происходить лишь после его согласования всеми сторонами. Большое подспорье в этом оказывает интернет, так как с его помощью можно собирать информацию и сообщать нужные сведения клиентам. Интернет-технологии получают все большее распространение при оказании страховых услуг самими разными фирмами.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    2. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    3. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить