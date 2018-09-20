Курс доллара: рубль пошел на штурм нового уровня

Курс доллара снижается на открытии торгов в четверг. Рубль штурмует очередной уровень сопротивления — 66,5 рублей за доллар. Российская валюта растет на фоне позитивной конъюнктуры развивающихся рынков и дорогой нефти, а также в отсутствие геополитического негатива.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск четверга снижался на 31 копейку — до 66,52 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 77,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Если рублю удастся пройти уровень в 66,5 рублей за доллар, следующим рубежом может стать психологическая отметка 66 рублей.

Поддержку российской валюте продолжит оказывать налоговый период, пик которого придется на 25 сентября.

Аналитики, считают, что курс доллара начнет отыгрывать позиции, как только прояснится ситуация с новыми санкциями США.