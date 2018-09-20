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Москва, 20.09.2018

Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара во второй половине четверга перешел к росту к рублю. К 17:33 курс доллара составил 66,47 рубля, что на 0,5% лучше закрытия предыдущего дня. На открытии четверга курс рубля уверенно рос, пробив уровень сопротивления 66,5 рубля за доллар и достигал уровня 66,23. 

Однако затем курс доллара начал корректироваться вверх на фоне снижения цен на нефть.

Баррель марки Brent снизился 20 сентября на 1% до 78,53 к 17:38 мск.

Курс евро также развернулся в сторону укрепления во второй половине дня - его стоимость составила 78,14 (+0,2%) к 17:33 мск.

Другим "охлаждающим" для рубля фактором стало в четверг заявление первого вице-премьера — министр финансов РФ Антона Силуанова о том, что Банк России уже в этом году может возобновить покупки валюта для Минфина.

"Если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, то, наверное, Центральный банк сможет еще раз дополнительно вернуться к этому вопросу. Я думаю, что вместе мы какие-то консультации можем провести", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, насколько целесообразна приостановка закупок валюты до декабря. Его слова приводит ПРАЙМ.

"Но еще раз повторюсь, что последние решения в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства РФ, валюта — это компетенция Банка России, поэтому не исключаю, что ЦБ еще раз может вернуться к этому вопросу в том случае, если ситуацию резко изменится в обратную сторону", — добавил он.

ЦБ РФ 14 сентября принял решение приостановить покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года. Это решение оказало ощутимую поддержку нацвалюте.

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