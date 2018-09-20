Семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz продолжает расширяться

В конце 2018 г. на рынок выходит седан А-Класса. Эта четырёхдверная модель с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, имеет колёсную базу в 2729 мм, а также обладает пропорциями динамичного и в то же время компактного седана с короткими свесами кузова спереди и сзади.

В отношении высоты потолка над сиденьями в задней части салона этот седан оказывается лидером своего сегмента. Кроме того, этот седан обладает известными достоинствами автомобилей А-Класса. Сюда относятся современные экономичные двигатели, высокий уровень безопасности благодаря новейшим вспомогательным системам с функциями, как в S-Классе, и способная к обучению информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением. С показателем Сх, равным 0,22, и площадью лобовой поверхности в 2,19 м² новый седан А-Класса достигает самого низкого значения коэффициента аэродинамического сопротивления среди всех серийных автомобилей мира, подтверждая тем самым мировой рекорд, установленный купе CLA.



Новый седан А-Класса будет производится на заводах в Агуаскальентес (Мексика) и в Раштатте (Германия), разработан же он был в немецком Зиндельфингене. Впервые перед широкой публикой новая модель предстанет на Парижском автосалоне (с 4 по 14 октября 2018 г.). Ранее в апреле на Китайском автосалоне в Пекине представители Mercedes-Benz уже показали седан A-Класс L. Эта модель с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, и длинной колёсной базой была разработана специально для китайского рынка и будет производиться исключительно там.



«После успешного старта А-Класса в Mercedes-Benz раз за разом создают новых представителей этого семейства компактных автомобилей. Следуя пожеланиям многих клиентов, мы впервые теперь предлагаем А-Класс с чётко выраженным углом между задним стеклом и крышкой багажника, – рассказывает Бритта Зеегер, отвечающая в правлении концерна Daimler AG за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. – У того, кто хочет получить компактный спортивный седан с отделённым от салона багажником, есть отныне новая привлекательная альтернатива. Тем самым мы сможем привлечь к бренду Mercedes-Benz новых клиентов по всему миру».



Новое поколение автомобилей компакт-класса внесло существенный вклад в омоложение и преображение бренда Mercedes-Benz. Четырёхдверное купе CLA стало в 2013 г. первым из автомобилей Mercedes-Benz компакт-класса, вышедшим на американский рынок. В 2017 г. почти каждый второй покупатель компактного автомобиля Mercedes-Benz в США ездил до этого на автомобиле одного из конкурентов, а свыше 50 процентов покупателей CLA оказались новыми клиентами Mercedes-Benz (те, кто приобретал автомобиль впервые, и те, кто до этого предпочитал другой бренд).



Начало нынешнему сегменту компактных автомобилей Mercedes-Benz было положено в 1997 г. выходом А-Класса, с тех пор во всём мире было продано свыше шести миллионов его модификаций. Седан А-Класса становится седьмой по счёту моделью, расширяющей портфолио компактных автомобилей Mercedes-Benz. Весьма логичное дополнение, поскольку на примере автомобилей C-, E- и S-Классов Mercedes-Benz располагает таким портфолио в сегменте седанов премиум-класса, как никакой другой из автопроизводителей.



Основные характеристики нового седана А-Класса:

Длина/ширина/высота: 4549/1796/1446 мм

Колёсная база: 2729 мм

Ёмкость багажника: 420 л

Высота потолка над сиденьями, спереди/сзади: 1024/944 мм

Ширина на уровне локтей, спереди/сзади: 1457/1446 мм

Ширина на уровне плеч, спереди/сзади: 1400/1372 мм

Эффективное пространство для ног, спереди/сзади: 1062/861 мм

Седан A-Класса отличается высокой практической ценностью. Вклад в это вносят его габариты с показателями выше средних в плане простора на уровне плеч, локтей и над головой, а также ещё более удобная посадка на задние сиденья. Что касается высоты потолка над сиденьями в задней части салона (944 мм), то тут седан оказывается лидером своего сегмента. Его багажник обладает ёмкостью 420 л и рассчитан на эффективное практическое использование. Проём багажника, насчитывая в ширину 950 мм, а по диагонали (между замком багажника и нижним краем заднего стекла) 462 мм, получился весьма большим. Благодаря этому можно будет с комфортом загружать и выгружать даже большие предметы.