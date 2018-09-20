Составлен рейтинг российских городов для патриотического туризма

Специалисты портала Tvil.ru составили рейтинг российских городов-героев и городов воинской славы, которые хотели бы посетить наши соотечественники.

Согласно опросу туристов, который был проведён в соцсетях, они определи, что самый популярный город для патриотического туризма – Севастополь, в котором собираются побывать 35 % респондентов. На втором месте в этом рейтинге Санкт-Петербург (30% голосов), передаёт РИА Новости.

В ТОП-5 рейтинга также вошли: город воинской славы Владивосток (11%), город-герой Новороссийск (8%) и город воинской славы Феодосия (8%).

4 % участников опроса хотели бы ознакомиться с достопримечательностями города-героя Мурманска. Ещё по 2 % респондентов в качестве патриотического туризма остановили свой выбор на городах воинской славы Пскове и Выборге.