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Москва, 20.09.2018

Составлен рейтинг российских городов для патриотического туризма

«Expert Online» 2018

Специалисты портала Tvil.ru составили рейтинг российских городов-героев и городов воинской славы, которые хотели бы посетить наши соотечественники.

Согласно опросу туристов, который был проведён в соцсетях, они определи, что самый популярный город для патриотического туризма – Севастополь, в котором собираются побывать 35 % респондентов. На втором месте в этом рейтинге Санкт-Петербург (30% голосов), передаёт РИА Новости.

В ТОП-5 рейтинга также вошли: город воинской славы Владивосток (11%), город-герой Новороссийск (8%) и город воинской славы Феодосия (8%).

4 % участников опроса хотели бы ознакомиться с достопримечательностями города-героя Мурманска. Ещё по 2 % респондентов в качестве патриотического туризма остановили свой выбор на городах воинской славы Пскове и Выборге.

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