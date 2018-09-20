Специалисты раскрыли главные секреты точности «кремлевской винтовки»

Российская снайперская винтовка Т-5000, которая находится на вооружении ФСО, признана по кучности и неизменной точности самой совершенной из созданных в России, сообщает Forbes.

Винтовка превзошла по качествам продукцию знаменитой британской марки Accuracy International, от которой российская служба предпочла отказаться в пользу Т-5000.

Секрет точности оружия, как объясняют эксперт отрасли, в стволе, изготовленном из нержавеющей стали методом однопроходного резания. Данная технология самая дорогая и трудоемкая технология из всех возможных производства данного вида оружия.

При этом алюминиевая рама Т-5000 не только снижает вес винтовки, но и позволяет жестко закрепить прицел и другое оборудование. Пластиковый и телескопический приклад с возможностью регулировки под анатомию стрелка значительно облегчает работу снайпера. Затвор легко может быть разобран за две минуты даже в полевых условиях без дополнительного инструмента.

Уточняется, что из винтовки можно стрелять пятью типами патронов, самый мощный из которых 338 Lapua Magnum. 16,2-граммовая пуля позволяет вести стрельбу на дистанции 2,5 километра и более. Помимо этого при необходимости винтовка за 20 минут может быть перестроена под другой тип боеприпаса.