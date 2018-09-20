Россия закрыла часть Восточного Средиземноморья

Россия в очередной раз закрывает часть Восточного Средиземноморья в связи с проведением учений, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Ряд районов закрыты для пролета гражданской авиации и прохода морских судов. Международное извещение содержат координаты закрытых районов.

В "закрытых районах" будут проходить учения кораблей Военно-Морского флота (ВМФ) России. Маневры продлятся почти неделю, до 26 сентября.

Это уже вторые учения ВМС и ВКС России в восточной части Средиземноморья в сентябре. Первые состоялись в самом начале месяца, продлились неделю и стали самыми крупными за последние годы. В них участвовали 26 надводных кораблей ВМФ РФ, две подводные лодки и десятки военных самолетов и вертолетов.

Повышенная активность ВС России в этом районе совпала с очередным обострением ситуации в Сирии, на этот раз вокруг провинции Идлиб, ставшей последним крупным оплотом противников правительства Сирии.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море появилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн».