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Москва, 20.09.2018

Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю

«Expert Online» 2018

Дональд Трамп назвал самую большую ошибку, совершенную Соединенными Штатами за всю историю их существования. В интервью изданию Hill он заявил, что, по его мнению, это ввод американских войск на Ближний Восток, осуществленный в начале нулевых годов Джорджем Бушем-младшим. Об этом сообщает Лента.ру.

«Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, — заявил президент Трамп, — когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны».

По словам Трампа, американским налогоплательщикам ближневосточная кампания обошлась в 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами. «Миллионы жизней», — подчеркнул президент.

Точной суммы расходов на войны в Афганистане, Ираке и Сирии нет. Меньше всего насчитали в военном ведомстве США – 1,52 трлн долларов. Больше всего получилось у президента. Подсчеты аналитиков Брауновского университета дают цифру 5,6 трлн долларов. Правда, следует иметь в виду, что это данные годичной давности, на сентябрь 2017 года. В них включены дополнительные затраты, например, на медицинское обслуживание ветеранов войн.

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