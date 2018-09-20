Исход из Ирана продолжается: на очереди VW

Вашингтон одержал новую победу над Брюсселем, по инерции пытающимся сохранить ядерную сделку по Ирану.

Вашингтон одержал новую победу над Брюсселем, по инерции пытающимся сохранить ядерную сделку по Ирану. Из ИРИ уходит еще одна крупная европейская компания - Volkswagen (VW).

Закончились длительные переговоры между США и руководством Volkswagen AG. Как сообщил Ричард Гренелл, посол США в ФРГ, VW согласился соблюдать американские санкции против Ирана. Компания сворачивает практически весь свой бизнес в Исламской республике. Остается только очень незначительная часть, которая, как объяснил Греннелл, связана с выполнением «гуманитарных задач».

«Volkswagen сообщил нам, что компания будет соблюдать американские санкции против Ирана,- рассказал американский дипломат.- Мы довольны этим решением, потому что Иран отнимает экономические ресурсы у иранского народа и направляет их на то, чтобы распространять насилие и нестабильность по всему земному шару».

Следует сразу оговориться, что победа Белого дома чисто символическая, потому что присутствие VW в Иране незначительное. Год назад, в июле 2017 года, Volkswagen объявил, что намерен продавать машины в этой стране впервые за 17 лет благодаря отмене санкций против ИРИ после подписания соглашения по иранской ядерной программе. Немецкий автопроизводитель подписал контракт с иранским импортером автомобилей Mammut Khodro на поставки Tiguan и Passat. Однако Андреас Реншлер, глава отдела продаж VW, заявил сегодня, что концерн приостановил планы по расширению операций в Иране.

Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил в мае о выходе США из ядерной сделки 2015 года и поставил перед странами, сотрудничающими со США, нелегкий выбор - между Америкой и Ираном.

Европа выступила против действий США. Брюссель до сих пор предпринимает попытки спасти сделку по иранской ядерной программе, но шансы на успех уменьшаются с каждым днем. Европейские лидеры убеждают иранцев соблюдать условия соглашения даже после выхода из него США. Тегеран в принципе не возражает, но требует гарантий и возмещения убытков, причиненных санкциями Вашингтона. Первый пакет санкций, напомним, вступил в силу в августе, а второй, более сильный и жесткий, потому что он затронет и энергетический сектор ИРИ, начнет действовать в начале ноября. Именно 4 ноября считается днем Х, потому что уже 5 ноября все страны и компании, продолжающие вести дела в Тегераном, подпадают под действие вторичных санкций как нарушители первичных.

Брюссель уговаривает европейские компании оставаться в ИРИ. Еврочиновники обещают защитить европейский бизнес от американский санкций, но особых успехов достичь не удалось. Исход крупного европейского бизнеса из Ирана начался еще летом. С приближением 4 ноября он набирает обороты. Крупные европейские компании в самых разных секторах экономики, начиная от нефтяного гиганта Total и заканчивая автоконцерном Daimler AG, объявляют о сворачивании бизнеса в Иран, потому что закрытие американского рынка и, что самое главное, отключение от американской банковской системы, для них намного важнее всех выгод работы в Иране.

В Вашингтоне считают, что теперь Евросоюзу просто нечего и некого защищать в ИРИ, потому что все европейские компании оттуда уже ушли или находятся в процессе сворачивания бизнеса.

В Тегеране, между тем, все больше недовольны пассивностью европейских партнеров по ядерной сделке и требуют от них активизации усилий по ее спасению. Иранцы справедливо обвиняют европейцев. Например, в августе Брюссель пообещал Тегерану компенсировать убытки, вызванные американскими санкциями, в размере… 20 млн долларов. Такая смехотворно маленькая сумма не позволяет говорить, что Евросоюз действительно хочет сохранить сделку.

Американские санкции против Ирана, по крайней мере, пока действуют. Причем, их эффект оказался даже выше самых больших надежд Вашингтона. Иран уже понес миллиардные потери от ухода иностранных компаний из страны, но главные неприятности Тегеран ждут в ноябре, когда вступят в силу санкции в отношении энергетического сектора. Вашингтон требует от союзников обнулить импорт иранской нефти, главного источника доходов ИРИ. Из крупных покупателей пока только Китай не поддается американскому шантажу и выкручиванию рук, но и в случае с Пекином еще все впереди. Не исключено, что китайцы в условиях торговой войны с США пойдут на некоторые уступки и, как Индия, например, которая уже вдвое сократила закупки иранской нефти, тоже сократит ее импорт.

О том, чем это грозит Ирану, красноречиво говорят цифры. За последние полгода, с апреля, т.е. за месяц до выхода США из ядерной сделки, экспорт иранской нефти, а значит, и доходы страны сократился на 35%.