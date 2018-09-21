Британию унизили

Европейские партнеры подвергли унижению премьера Великобритании Терезу Мэй в ходе саммита ЕС в Зальцбурге, пишет Рейтер со ссылкой на британские СМИ.

Как отмечает агентство, итоги обсуждения сделки по Brexit СМИ охарактеризовали однозначно как провал Лондона.

Заголовки ведущих британских изданий говорят сами за себя.

«Твой Brexit разрушен», - пишет газета Daily Mirror, «Мэй унизили», - констатирует The Guardian, «Унижение Мэй», - такой заголовок на первую страницу вынесла The Times.

«Надежды Мэй на Зальцбург рухнули, поскольку лидеры ЕС отвергли ее предложения по сделке», - резюмирует Financial Times.

Многие издания разместили фото с одинокой Терезой Мэй на фоне повернушихся к ней спиной европейских коллег.

Краткие итоги саммита заключаются в том, что Тереза Мэй так и не смогла придумать решение по ключевой проблеме Brexit - что делать с границей между Северной Ирландией и Ирландией.

Но главное не это, а демонстративная обструкция Британии со стороны все еще действующих партнеров по союзу - лидеров стран ЕС.

Мэй, как отстающему школьнику, посоветовали поработать еще над предложениями и пригрозили, что Лондону придется покинуть общий рынок, если сделка не будет заключена.

Более того, Мальта озвучила общее мнение, что Великобритании вообще лучше провести новый рефередум о выходе из ЕС и принять правильное решение.