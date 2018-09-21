Киев обеспокоен раздачей венгерских паспортов украинским гражданам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал не оставить без внимания ситуацию с раздачей украинским гражданам паспортов других государств, передает «Интерфакс».

«Проблемой на скандальном видео генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить, и мы будем действовать», - сообщал он на свое странице в твиттере.

Напомним, накануне в СМИ Украины появилась информация о том, что в Венгрии на территории консульства в Берегово украинским гражданам раздаются венгерские паспорта, а присяга и признание Венгрии «новой родиной» снимается на видео. Данный факт был скрыт от госструктур Украины.

Климкин после этого заявил, что обсудит данный вопрос в ходе встречи в США на Генассамблее ООН с главой венгерского МИДа.