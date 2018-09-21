Нью-Йорк готовится к отражению химатак

Как сообщает телеканал NBC, Нью-Йорк готовится к отражению химической атаки аналогичной отравлению в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, передает «Интерфакс».

По заявлению замруководителя отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джона Миллера, полицейские уже обладают полной информацией по адресам объектов, которые наиболее вероятно могут подвергнуться атаке с применением биологического оружия или отравляющих веществ. Ожидается, что насильственные акты могут быть проведены против бывших граждан России, которые выступают с критикой политики Кремля.

«Полиция совместно с ФБР готовит списки лиц, в том числе бывших граждан России, критикующих нынешние российские власти, против которых атаки могут быть направлены», - сообщает телеканал.

Миллер рассказал, что в этом вопросе они в полной мере опираются на британский опыт и контактируют с коллегами из Лондона. Уточняется, что полицейские Нью-Йорка провели ряд полевых учений по отражению биологических и химических атак.