Путин и Трамп могут встретиться в Вегасе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут 6 октября встретиться в американском Вегасе.

Произойдёт это в том случае, если лидеры двух стран примут приглашение главы UFC Дана Уайта посетить бой за чемпионский титул между ирландцем Конором Магрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передаёт TMZ.

Любопытно, что сам Уайт считает, что вероятнее всего Путин и Трамп отклонят его приглашения, что, по его мнению – очень хорошо, «так как присутствие двух мировых лидеров на бойцовском турнире — настоящее стихийное бедствие для службы охраны».

Напомним, руководитель UFC Дан Уайт близок с Трампом. Он принимал активное участие в его предвыборной кампании. Между тем, Макгрегор хорошо относится к Путину, называя его «лучшим президентом в мире».