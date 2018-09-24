Мебельные туры в Китай – выгодно, практично, удобно

Основное преимущество такие поездок заключается в том, что вы сможете приобрести мебельные гарнитуры, сантехнику и любые виды отделочных материалов в одном месте с хорошей экономией.

В последнее время особую популярность среди наших соотечественников получили мебельные туры. Основное преимущество такие поездок заключается в том, что вы сможете приобрести мебельные гарнитуры, сантехнику и любые виды отделочных материалов в одном месте с хорошей экономией. Отправляясь в пятидневный тур в Китай, вы увидите более 3 000 фабричных стендов, на которых представлена продукция лучших производителей. Это и мебель, и сантехника, и керамическая плитка, и световое оборудование, и декорирующие элементы, и посуда, и многое другое. У вас будет возможность лично убедиться в высоком качестве, выбрать цвет, размеры и приобрести понравившийся товар в необходимом количестве. Особенно выгодны такие туры для владельцев больших домов, квартир и офисов, гостиничного и ресторанного бизнеса, дизайнерских компаний.

Чем привлекательны мебельные туры в Китай

В первую очередь – это экономия, причем не только финансов, но и времени. Вам не придется месяцами подбирать разные предметы интерьера, посещая сотни сайтов интернет-магазинов или лично ездить по городу в поисках качественного и оригинального мебельного гарнитура, керамической плитки который будет идеально гармонировать с общим интерьером. При этом у вас есть возможность выбрать изделия, не имеющие аналогов на территории РФ. Эксклюзивная продукция от лучших мировых фабрик позволит вам воплотить в реальность любые дизайнерские задумки и создать уникальный интерьер в квартире, доме, ресторане, офисе и других помещениях. Если вы ограничены в финансах, тогда выбирайте товары, стоимость которых на 50-70% дешевле, чем на территории России.

Мебельный тур – это уникальная возможность получить доступ к неограниченному ассортименту различных товаров. Вашему вниманию будут представлены тысячи коллекций керамической плитки и сантехнических изделий, сотни различных видов диванов и мебельных гарнитуров и т. д. Выбирайте дизайн, цвет, материал изготовления на свой вкус. Покупая все в одном месте, вам будет намного проще комбинировать все детали интерьера, создавая свой уникальной стиль дизайнерского оформления.

Если говорить о качестве китайской продукции, то мы можем вас уверить в том, что вы не увидите на стендах изделий низкого качества из категории «ширпотреб». Так как компания несет ответственность и предоставляет гарантийные обязательства на продукцию, приобретенную во время мебельного тура, то вам будут предложено сотрудничество только с проверенными производителями, которые за много лет доказали свою надежность и ответственность.

При необходимости у вас есть возможность заказать мебель на одной из фабрик Китая под заказ, то есть она будет изготовлена с учетом площади и технических особенностей помещения по вашему проекту. Вы можете выбрать дизайн, габариты, декорирующие элементы, материал изготовления, цветовое решение и прочие нюансы. Для выполнения вашего заказа необходимо будет внести 30% от стоимости, оставшиеся 70% оплачиваются только после того, как заказ будет выполнен. При этом компания, организующая тур, берет на себя обязательства по контролю всех этапов, начиная от изготовления и заканчивая доставкой. Для этого существует специальный отдел, котроллеры которого выезжают на фабрику и высылают вам фотографии вашего заказа на разных стадиях его изготовления. Также в обязательном порядке проверяется сохранность груза в процессе его транспортировки (включая пункты погрузки/разгрузки) до конечного пункта, то есть до вашего дома, офиса или другого объекта. Распаковка мебели и прочих товаров осуществляется в присутствии представителя компании, чтобы убедиться в отсутствии сколов, царапин и прочих деформаций.

Еще одним преимуществом сотрудничества с компаний, официальный сайт которой находится по адресу https://prokitay.ru/, заключается в том, что юридическое лицо зарегистрировано на территории РФ. Это говорит о том, что перед вами будут выполнены все гарантийные и страховые обязательства. В стоимость тура входит проживание в отеле, трансфер от аэропорта, личный транспорт с водителем и гид-переводчик, который будет вас сопровождать во время тура и помогать с выбором продукции и ее комплектацией.

Компания, которая организовывает мебельный тур, берет на себя заботы по составлению экспортной документации, контролю качества, подготовке к отгрузке, доставке и выполнению гарантийных обязательств. Для упаковки продукции используется качественный упаковочный материал, который защищает изделия от деформации и повреждений во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Для особо хрупкого и ценного груза используется пузырчатая пленка. Поэтому вы можете не переживать о целостности мебели и других товаров. К тому же груз перед доставкой обязательно страхуется, что гарантирует покупателю возмещение затрат в случае форс-мажорных ситуаций. Доставка осуществляется при помощи надежных и проверенных транспортных компаний при помощи морского и железнодорожного транспорта. Ваш заказ будет доставлен прямо к дому или офису.

Вы все еще сомневаетесь в целесообразности таких поездок? Тогда рекомендуем вам ознакомиться с отзывами людей, которые уже побывали в таких поездках. Более подробную информацию о поездке вы сможете узнать на сайте https://prokitay.ru/mebelnyie-turyi-v-kitay/, также у вас есть возможность заказать бесплатную консультацию специалистов, которые расскажут вам все нюансы и подробности поездки.

Воспользуйтесь уникальной возможностью отправиться на шопинг в страну восходящего солнца, у вас будет возможность не только посещать залы с выставочными стендами и выбирать мебель, сантехнику, посуду и прочие товары, но и отправиться на экскурсию, увидеть достопримечательности, попробовать местные блюда и отдохнуть. Совместите приятное с полезным, вы будете удивлены большим выбором, высококлассным сервисом и качеством всех товаров.