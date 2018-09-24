РФ и Саудовская Аравия отказались немедленно наращивать добычу нефти, как того требовали США. Нефтяные котировки превысили 80$ за баррель на итогах саммита нефтедобывающих стран в Алжире.

По итогам прошедших 23 сентября переговоров официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти ОПЕК+ дано не было. Фактически это означает, что в ближайшие месяцы объем добычи «черного золота» останется неизменным, как и цены на него. Об этом стало известно в Алжире по итогам министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти).

Кроме того, пишет РБК, таким образом картель и примкнувшие к договору страны проигнорировали обращение к ним президента США Дональда Трампа. «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал президент, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимная выгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.

Как сообщает РБК, оба крупнейших участника сделки РФ и Саудовская Аравия на прошедшем заседании исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти. «Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи.

Впрочем, добавляют «Ведомости», «не исключено, что в 2019 году страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничению добычи нефти», отметил тот же Халед аль-Фалех. Это может стать следствием переизбытка предложения сырья на рынке. ОПЕК прогнозирует, что в 2019 г. добыча составит 100,8 млн барр. в сутки, а потребление – 100,3 млн барр. в сутки. Аль-Фалех добавил, что, возможно, потребуются некие вариации ограничительных мер, чтобы гибко управлять рынком и не допустить как дефицита, так и переизбытка предложения. Нефтяные котировки резко отреагировали на итоги саммита в Алжире. Цена марки Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года. Баррель марки Brent вырос на 2,4 процента к 11:35 мск до 80,69 доллара. Последний раз до сходных отметок нефть поднималась 24 ноября 2014 года. Нефть марки WTI подросла на 1,9 процентов до 72,16 доллара, последний раз нефть этой марки стоила столько 11 июля этого года.

ОПЕК+ решила, что на текущем этапе нет необходимости повышать добычу нефти, поскольку конъюнктура рынка стабильная и сбалансированная, констатирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. При этом, отмечает он, против повышения добычи выступили ряд стан, например, Венесуэла, Алжир, Иран и Нигерия. Сложная экономическая и политическая ситуация не позволяет им нарастить объем добычи, тем самым повышение цен на нефть - единственный способ смягчить эффект от своего кризиса. Также страны упомянули о повышение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на фоне введения американских санкций против Ирана в ноябре 2018 года. Однако многие страны не смогут поддержать увеличения объема нефти из-за внутренних проблем в государстве, которые мешали развитию локальной нефтяной отрасли.

Главными бенефициарами от увеличения объемов нефти станут Саудовская Аравия и Россия, которые могут нарастить свою добычу на 700 тыс. баррелей в сутки совместно в кратчайшие сроки, уверен аналитик. Это, по оценкам Вадима Меркулова, поможет сдержать котировки нефти ближе к отметке 73 долларов за баррель в долгосрочной перспективе в случае резкого роста на фоне иранских санкций. Россия сейчас в исключительно хорошем положении, поскольку баррель нефти в рублях стоит 5300 руб., а это рекордная цена для российской экономики.

Кроме профицита бюджета, у нефтяных компаний появится возможность инвестиций в новые нефтяные проекты и нарастить капитальные расходы по разработке существующих месторождений. По мнению эксперта, на следующем заседании ОПЕК+ в декабре 2018 года члены сообщества увеличат добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки, так как цена нефти стабилизируется выше 80 долларов за баррель.

И все же, продолжает тему управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, когда министр энергетики Халид Аль-Фалих сообщает, что не имеет никаких рычагов влияния на цены, он безусловно лукавит. Саудовская Аравия остается одним из трех крупнейших добывающих нефтяных держав, с показателем 10,424 млн баррелей в сутки, что для страны с богатейшими разведанными запасами и более чем скромным внутренним потреблением, если сравнивать с ближайшими конкурентами на нефтяном рынке, США и Россией, не является пределом в принципе.

Если мы посмотрим на поведение саудитов в течение последних трех месяцев, на которые пришлись пиковые значения роста нефти с начала полномасштабного кризиса в 2014 году, то обнаружим, что Эр-Рияд ведет достаточно сложную игру. Как напоминает аналитик, что в конце июня в связи с активизацией политики США против Ирана, участники нефтяной сделки в расширенном формате приняли решение о повышении добычи на 1 млн баррелей в сутки для устранения наметившегося дефицита нефти. И спустя три месяца участники соглашения своих обязательств не выполнили, предложив рынку дополнительно лишь 0,8 млн баррелей в сутки.

При этом рост добычи достаточно слабо повлиял на уровень предложения, поскольку сопровождался снижением объемов экспорта со стороны все-таки попавшего под американские санкции Ирана, поставлявшего ранее на экспорт порядка 2 млн баррелей в сутки, а так же Венесуэлы, противостояние с США иэкономический кризис в которой продолжают оказывать негативное влияние на добывающую отрасль: в августе крупнейший игрок на нефтяном рынке латинской Америки снизил добычу до 1,23 млн барр./сутки, что вдвое ниже докризисных уровней четырехлетней давности. Теоретически перекрыть дефицит нефти может не только Эр-Рияд, но и Москва, и Вашингтон. Но это в теории, на практике же это может сделать только Саудовская Аравия.

Россия сейчас может обеспечить рост только за счет развития добычи трудноизвлекаемых запасов, шельфа и новых месторождений, а для этого нужны технологии и инвестиции, доступ к которым в связи с санкциями в отношении добывающей отрасли затруднен, полагает Илья Жарский. Вашингтон, который к августу нарастил добычу до 11 млн баррелей в сутки, тем не менее, на мировые цены влияет слабо, поскольку у него просто нет необходимых экспортных мощностей, которые, даже при условии, что порты работаю уже за пределами максимально возможной нагрузки, отправляет на внешние рынки всего 2 млн баррелей в сутки (то есть столько же, сколько отправлял до санкций небольшой Иран). А вот у саудитов возможности вылить на рынок дополнительный 1 млн баррелей/сутки есть, причем, при наличии воли, это может быть сделано по щелчку пальцев.... Но этого не происходит.

Учитывая, что Саудовская Аравия, находящаяся в стадии долгосрочного тлеющего конфликта с Ираном и его политическими сателлитами, действительно является важнейшим военным союзником США на Ближнем Востоке после Израиля, Трамп гневается небезносновательно, указывает Илья Жарский. Пусть и небесплатно, но военно-техническую поддержку США Эр-Рияду действительно обеспечивает, что, в его понимании, является основанием для вмешательства США в проводимую саудитами экспортную политику. Не тут то было. Саудовская Аравия, несмотря на циклопические по своим масштабам инвестиции в диверсификацию экономики, до сих пор является нефтезависимой страной.