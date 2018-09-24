Преимущества покупки недвижимости в Подмосковье





В последнее время все большее число покупателей недвижимости выбирают загородный формат проживания. Так, по данным экспертов ИНКОМ-Недвижимость, около 6% людей, планирующих приобрести жилье на вторичном рынке жилья столицы, в результате стали обладателями коттеджей, дуплексов или таунхаусов в коттеджных поселках Подмосковья.

Дом с участком или квартира?

Рынок первичной загородной недвижимости привлекателен, прежде всего, стоимостью квадратного метра. Если в столице на сумму, заложенную в бюджет покупки, можно купить, допустим, небольшую однокомнатную квартиру на окраине, то в Подмосковье за ту же стоимость просторный комфортабельный загородной дом с земельным участком в охраняемом коттеджном поселке эконом- или бизнес-класса. А если прибавить свежий воздух, реку или лес поблизости, размеренный ритм жизни, то преимущества становятся еще более очевидными.

Казалось бы, покупателей должна останавливать не всегда развитая транспортная инфраструктура, характерная для многих районов Московской области. И зачастую на дорогу от дома в поселке до работы в мегаполисе из-за высокого трафика приходится тратить довольно много времени. Однако постепенно эта проблема уходит в прошлое. За последнее время практически все основные автомагистрали подверглись серьезной реконструкции, дороги расширяются, появляются новые развязки. И потенциальные владельцы домов действуют с учетом данных изменений.

Курс на таунхаус

Эксперты отмечают, что наибольший спрос приходится на готовые многоуровневые таунхаусы и дуплексы с гаражами и земельными участками в сданных в эксплуатацию коттеджных поселках как вблизи столицы, так и на удалении. Подобный тренд объясним. Ведь цена такого дома значительно ниже, чем отдельного коттеджа, не говоря уж о даже малогабаритной квартире в Москве. Свободные деньги можно вложить в оформление интерьера или покупку мебели.

Сэкономить еще больше удается тем, кто приобретает таунхаусы или дуплексы на этапе строительства. Ведь по сравнению с загородными домами, предлагаемыми под ключ, их можно купить относительно недорого. Да и планировку помещений, и отделку в этом случае удается сделать, что называется «под себя».

Однако желающим приобрести коттедж или таунхаус не следует затягивать с решением этого вопроса. Ведь за второй квартал 2018 года на рынок загородной недвижимости Подмосковья вышло совсем немного новых коттеджных поселков, и лишь в 17% из них ведется продажа домов. Стоит обратиться к специалистам ИНКОМ-Недвижимость, в их активе находится множество актуальных предложений, из которых всегда можно подобрать вариант как готового жилья, так и находящегося на этапе строительства.